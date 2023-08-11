×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI GÜNCEL (MTA ve AFAD) 2023 | Türkiye fay hatları nerelerden, hangi illerden geçiyor? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte e-Devlet deprem haritası öğrenme ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Fay Hattı Sorgulama#Deprem Risk Haritası#Hay Hattı Nerelerden Geçiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 00:17

Deprem fay hattı sorgulama haritası, Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden gündeme geldi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin üzerinden geçen altı ayın ardından, Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye'de MTA ve AFAD sorgulama ekranı üzerinden, vatandaşlar hangi illerden fay hattı geçtiğini öğrenebiliyorlar. 'Türkiye fay hattı haritası' da Evimin altından fay hattı geçiyor mu? sorusuna. e-Devlet fay hattı üzerinden de gereken koordinat bilgileri girildikten sonra yanıt alınabiliyor. Peki, fay hattı nerelerden hangi illerden geçiyor? Türkiye'de riskli iller hangileri? İşte, MTA ve AFAD deprem fay hattı öğrenme ekranı ve konuyla ilgili bilgiler...

1/6FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI GÜNCEL (MTA ve AFAD) 2023 | Türkiye fay hatları nerelerden, hangi illerden geçiyor Evimin altından fay hattı geçiyor mu İşte e-Devlet deprem haritası öğrenme ekranı

Malatya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Türkiye Deprem Tehlike Haritası sorgulama ekranına çevrildi. Kahramanmaraş'taki 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, Malatya'da 5.3 büyüklüğünde bir depren daha yaşandı. Gaziantep, Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman gibi illerde vatandaşlar, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı. e-Devlet üzerinden ulaşılabilen Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'ndan riskli bölgeler öğreniliyor. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek. İşte MTA diri fay hattı geçen iller ve deprem diri fay haritası.

2/6TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EN SON HABERLER

3/6AFAD FAY HATTI SORGULAMA

AFAD FAY HATTI SORGULAMA

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

4/6TÜRKİYEDEKİ FAY HATLARI: KUZEY ANADOLU FAY HATTI NERELERDEN GEÇİYOR

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI: KUZEY ANADOLU FAY HATTI NERELERDEN GEÇİYOR?

Kuzey Anadolu fayı (KAF) olarak anılan fay hattı, dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında sayılıyor. KAF, doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir Yay gibi uzanıyor. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor. 1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında çok fazla can ve mal kaybına neden olan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

EN SON HABERLER

5/6TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

6/61. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fay Hattı Sorgulama#Deprem Risk Haritası#Hay Hattı Nerelerden Geçiyor

EN SON HABERLER