Favipiravir nedir, ne için kullanılır? İşte Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir özellikleri

Favipiravir nedir? sorusu Bilim Kurulu'nun aldığı karar sonrası bir kez daha gündemde yer aldı. Koronavirüs tedavisinde diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kullanılan Favipiravir ilacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir." ifadelerini kullandı. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteren Favipiravir, daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir.