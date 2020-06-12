Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir nedir?

Favipiravir merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir nedir sorusu araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik.’ dedi ve favipiravir ilacının yerli sentezinin yapıldığını duyurdu. İşte grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteren favipiravir ile ilgili merak edilenler....

FAVİPİRAVİR NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.

