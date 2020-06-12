Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir nedir?
Favipiravir nedir, ne için kullanılır sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 'TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi ruhsatlandırma aşamasına geldi. İşte koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ile ilgili detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Favipiravir merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir nedir sorusu araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik.’ dedi ve favipiravir ilacının yerli sentezinin yapıldığını duyurdu. İşte grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteren favipiravir ile ilgili merak edilenler.... FAVİPİRAVİR NEDİR? T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.
2
Abone Ol
Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır.
3
Abone Ol
Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir. Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir