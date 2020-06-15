Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının detayları

Osman Müftüoğlu'nun ilaçla Favipiravir için yazdığı son yazısı SAĞLIKTA DA YERLİ VE MİLLİ ADIMLAR BAŞLADI



FAVİPİRAVİR bu salgında çok işe yaradı. Yaklaşık 10 yıl kadar önce bir Japon ilaç üreticisinin grip virüslerine (influenza) karşı geliştirdiği bu ilacı, salgının erken dönemlerinde önce Çinli uzmanlar kullanmaya başladı. İlacın etkinliğini fark eden Sağlık Bakanlığımız da akılcı davrandı, diğer ülkelerden çok daha önce yeteri kadar Favipiravir ithal edip stoklamayı başardı. Ayrıca Favipiravir’i biz diğer ülkelerden çok daha ustaca, akıllıca kullandık. Sadece çok ağır hastaların değil, orta hatta hafif akciğer komplikasyonlu vakaların tedavisinde bile ondan başarıyla faydalandık.



Kısacası yurtdışından ithal ettiğimiz Favipiravir sayesinde salgında önemli başarılara imza attık. Ama bir yandan da “Ya elimizdeki Favipiravir stokları yetmezse ne olacak?” korkusunu da sık sık yaşadık. Bu korku anlaşılan o ki yakında sadece “hoş bir anı” olacak. Nedeni şu...