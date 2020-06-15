Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının detayları
Favipiravir nedir, ne için kullanılır sorusunun cevabı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 'TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi ruhsatlandırma aşamasına geldi. İşte koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir ile ilgili detaylar…
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Favipiravir merak edilen konular arasında yerini aldı. Koronavirüs tedavisinde kullanılan favipiravir nedir sorusu araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik.’ dedi ve favipiravir ilacının yerli sentezinin yapıldığını duyurdu. İşte grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteren favipiravir ile ilgili merak edilenler....
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FAVİPİRAVİR NEDİR?
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.
Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır.
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Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir. Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir
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Osman Müftüoğlu'nun ilaçla Favipiravir için yazdığı son yazısı
SAĞLIKTA DA YERLİ VE MİLLİ ADIMLAR BAŞLADI
FAVİPİRAVİR bu salgında çok işe yaradı. Yaklaşık 10 yıl kadar önce bir Japon ilaç üreticisinin grip virüslerine (influenza) karşı geliştirdiği bu ilacı, salgının erken dönemlerinde önce Çinli uzmanlar kullanmaya başladı. İlacın etkinliğini fark eden Sağlık Bakanlığımız da akılcı davrandı, diğer ülkelerden çok daha önce yeteri kadar Favipiravir ithal edip stoklamayı başardı. Ayrıca Favipiravir’i biz diğer ülkelerden çok daha ustaca, akıllıca kullandık. Sadece çok ağır hastaların değil, orta hatta hafif akciğer komplikasyonlu vakaların tedavisinde bile ondan başarıyla faydalandık.
Kısacası yurtdışından ithal ettiğimiz Favipiravir sayesinde salgında önemli başarılara imza attık. Ama bir yandan da “Ya elimizdeki Favipiravir stokları yetmezse ne olacak?” korkusunu da sık sık yaşadık. Bu korku anlaşılan o ki yakında sadece “hoş bir anı” olacak. Nedeni şu...
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FAVİPİRAVİR’İ BİZ DE ÜRETEBİLECEĞİZ
BİRKAÇ gün önce milletçe mükemmel bir haber aldık: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Favipiravir’in jenerik olanının, yani yerli versiyonunun ülkemizde de üretimine geçme noktasına geldiğimizi açıkladı. Bunun düşündüğünüzden çok daha önemli bir haber olduğunu söylemeliyim. Ayrıca bu vesileyle daha önce altını çizdiğim önemli bir konuyu da yeniden gündeme getirmek isterim.
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Tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi, sağlık alanında da “yerli ve milli olma” çabalarımızı hızlandırmamızda fayda var. Özellikle biyoteknoloji ve kan ürünlerine muazzam döviz ödüyoruz. Bu iki alanda emin olun gırtlağımıza kadar dışa bağımlıyız. Başka bir salgında sıkıntıya düşmemek, döviz kaybımızı sınırlayıp cari açığımızı azaltmak istiyorsak kendi ilaçlarımızı, biyoteknoloji ürünlerimizi, kan ürünlerimizi üretebileceğimiz yerli ve milli yapılar oluşturmak zorundayız.