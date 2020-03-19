Favipiravir nedir? Favipiravir ilacı hakkında tüm ayrıntılar...

2014 yılında ebola virüsü hastalığına karşı favipiravir kullanımını araştıran bir klinik çalışma başlatıldı. Ön sonuçlar, kanda düşük ila orta seviyelerde Ebola virüsü olan hastalarda mortalite oranında bir düşüş olduğunu, ancak daha yüksek ölüm riski olan bir grup olan yüksek virüs seviyesine sahip hastalar üzerinde hiçbir etki göstermediği ortaya koydu.