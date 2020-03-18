Favipiravir nedir? Favipiravir corona virüsü vakalarını iyileştiriyor mu?

Yapılan klinik deneylerin, grip ilacı Favipiravir'in corona virüs tedavisinde etkili olduğunu gösterdi. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Açıklama ardından Favipiravir etken maddesi, Favipiravir içeren ilaçlar gibi araştırmalar gündeme geldi. Peki, Favipiravir nedir?
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Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.
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17 Mart'ta Wuhan ve Shenzhen'deki iki denemede enfeksiyonun tedavisinde etkili olduğu bulundu. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.
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Favipiravir ayrıca influenza virüsleri, West Nile virüsü, sarı humma virüsü, ayak ve ağız hastalığı virüsünün yanı sıra diğer flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alfavirüslere karşı da aktiftir. Favipiravir, hayvan çalışmalarında Zika virüsüne karşı sınırlı etkinlik göstermiştir, ancak MK-608 gibi diğer antivirallerden daha az etkilidir.
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2014 yılında ebola virüsü hastalığına karşı favipiravir kullanımını araştıran bir klinik çalışma başlatıldı. Ön sonuçlar, kanda düşük ila orta seviyelerde Ebola virüsü olan hastalarda mortalite oranında bir düşüş olduğunu, ancak daha yüksek ölüm riski olan bir grup olan yüksek virüs seviyesine sahip hastalar üzerinde hiçbir etki göstermediği ortaya koydu.
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Çin Ankara Büyükelçiliği Favipiravir’i paylaştı;"Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı" ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.