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Fatma Girik'in çocuğu var mı, ismi nedir?

#Fatma Girik#Fatma Girik'in Çocuğu#Ahu Turanlı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 24 Ocak'ta hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı Fatma Girik ile ilgili bilgiler sevenleri tarafından merak ediliyor. Bu konulardan biri de Fatma Girik'in çocuğu var mı sorusu oldu. FAtma Girik ölmeden önce verdiği röportajda konuyla ilgili sorulara yanıt vermişti. İşte Fatma Girik ile ilgili merak edilenler...

1/3Fatma Girikin çocuğu var mı, ismi nedir

Ünlü yönetmen Memduh Ün'le uzun yıllar sevgili olan Fatma Girik geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyi sevmeyen Fatma Girik'in çocuğu olup olmadığı ise merak konusu oldu.

2/3Fatma Girikin çocuğu var mı, ismi nedir

Fatma Girik bir röportajında çocukla ilgili gelen soruya, "Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul’da çalışıyor." şeklinde yanıt vermişti.

Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının ise Ahu olduğu ortaya çıkmıştı.

Kardeşi Müesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı'yı manevi kızı olarak özellikle son yıllarda yyanından ayayan Fatma Girik, onun sayesinde evlat özlemi çekmediğini söylemişti. Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" dileklerinde bulunmuştu.

3/3AHU TURANLI KİMDİR

AHU TURANLI KİMDİR?

Fatma Girik'in kız kardesi Müesser Turan'ın kızı olan Ahu Turanlı yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak Fatma Girik tarafından sahiplenildi. Ahu Turanlı cenazede de teyzesinin son günlerinde de hep yanındaydı. Fatma Girik'in Münevver Girik Müesser Girik ve Günay Girik adında 3 kardeşi var.

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#Fatma Girik#Fatma Girik'in Çocuğu#Ahu Turanlı