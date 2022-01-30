Fatma Girik'in çocuğu var mı, ismi nedir?

Ünlü yönetmen Memduh Ün'le uzun yıllar sevgili olan Fatma Girik geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyi sevmeyen Fatma Girik'in çocuğu olup olmadığı ise merak konusu oldu.
Fatma Girik bir röportajında çocukla ilgili gelen soruya, "Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul’da çalışıyor." şeklinde yanıt vermişti.
Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının ise Ahu olduğu ortaya çıkmıştı.
Kardeşi Müesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı'yı manevi kızı olarak özellikle son yıllarda yyanından ayayan Fatma Girik, onun sayesinde evlat özlemi çekmediğini söylemişti. Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" dileklerinde bulunmuştu.
Fatma Girik'in kız kardesi Müesser Turan'ın kızı olan Ahu Turanlı yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak Fatma Girik tarafından sahiplenildi. Ahu Turanlı cenazede de teyzesinin son günlerinde de hep yanındaydı. Fatma Girik'in Münevver Girik Müesser Girik ve Günay Girik adında 3 kardeşi var.