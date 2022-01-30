Fatma Girik'in çocuğu var mı, ismi nedir?

Fatma Girik bir röportajında çocukla ilgili gelen soruya, "Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul’da çalışıyor." şeklinde yanıt vermişti.



Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının ise Ahu olduğu ortaya çıkmıştı.



Kardeşi Müesser Turan’ın kızı Ahu Turanlı'yı manevi kızı olarak özellikle son yıllarda yyanından ayayan Fatma Girik, onun sayesinde evlat özlemi çekmediğini söylemişti. Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" dileklerinde bulunmuştu.