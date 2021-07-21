Fatma Girik kimdir, kaç yaşında? Fatma Girik'in son durumu
Fatma Girik’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler meslektaşları ve sevenleri tarafından merak konusu oldu. TÜRK sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik (80) önceki gün göğüs rahatsızlığı şikâyetiyle yaşadığı Bodrum’da özel hastaneye kaldırıldı.Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.
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Oyuncunun menajeri Bircan Silan, şu açıklamayı yaptı: “Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi.” Ünlü oyuncu da “Ben iyiyim” mesajı vermeyi ihmal etmedi.
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FATMA GİRİK'İN HAYATI
Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
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180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.