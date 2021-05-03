Fatma 2. sezon ne zaman? İşte Fatma'nın ikinci sezonu hakkında bilgi
Burcu Biricik’in başrolde yer aldığı “Fatma” dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Dijital platformda yayınlanan dizide Biricik’in canlandırdığı role binlerce yorum yapıldı. İlk sezonu geride kalan dizinin gelecek ikinci sezonu merak konusu oldu. Peki, Fatma 2. sezon ne zaman?
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Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı “Fatma” dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı. Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte, Fatma'nın ikinci sezonu hakkında bilgi...
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Fatma, Özgür Önürme'nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik bir drama dizisi. Fatma dizisinin başrollerinde Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.
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FATMA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır. Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur. Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur. Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.
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İKİNCİ SEZON NE ZAMAN?
Fatma'nın ikinci sezonu hakkında henüz net bir bilgi yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.