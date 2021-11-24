Fatih Ürek: Astronomik bir fiyatım yok

'Opera eğitimi aldım, siren olarak mı görev yapacağım'

Zorlu PSM’nin programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu olan Elçin Sangu, samimi itirafları ve sorulara verdiği sempatik cevaplarla sosyal medyaya damga vurdu.Çocukluğunda karateci, resim, dans, müzik ve oyunculuk yapmayı hayal ettiğini hatta bir ara buz patenine merak sardığını belirten Sangu, operadan oyunculuğa geçiş serüvenini anlatırken izleyenleri gülme krizine soktu.Sangu, “Çerkezim ben. Çerkez müzikleri opera temelli. Söyleyiş tarzları çok operaya benziyor. Zaten çoğunlukla solistleri opera eğitimlidir. Bende oradan duya duya operayı tercih ettim. Operadan sonra 2 yıl boşta kaldım. Eniştem ‘sana Devlet Demiryolları'nda iş buldum’ dedi. O gün ciddi bir kavga oldu. 'Opera eğitimi aldım, siren olarak mı görev yapacağım' diyerek cinnet geçirdim. Beni memur yapacaklar belli. Annem beni zorla amatör olarak tiyatroya götürdü. Orada bakış açım değişti.