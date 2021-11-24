Fatih Ürek: Astronomik bir fiyatım yok
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Önceki gün Kıbrıs'ta bulunan Concorde Tower Otel'de sahne alan Fatih Ürek, 1 kilo gümüş ihtiva eden kostümü ile ilgi çekti.Ürek 'Ben bütün yatırımımı sahne kostümlerime yapıyorum, bu kostümde ayakkabı dahil 1 kilo gümüş var, kostümlerimin hepsini evde saklarım, kostümlerimi ileride bir hayır kurumu için de satabilirim. 'Ýılbaşında da Kıbrıs'ta sahneye çıkacağım, ben sadece yılbaşı programımda çift tarife uyguluyorum, diğer sanatçılar astronomik tarifeler uyguluyor ama ben öyle değilim' dedi.
'Opera eğitimi aldım, siren olarak mı görev yapacağım'
Zorlu PSM’nin programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu olan Elçin Sangu, samimi itirafları ve sorulara verdiği sempatik cevaplarla sosyal medyaya damga vurdu.Çocukluğunda karateci, resim, dans, müzik ve oyunculuk yapmayı hayal ettiğini hatta bir ara buz patenine merak sardığını belirten Sangu, operadan oyunculuğa geçiş serüvenini anlatırken izleyenleri gülme krizine soktu.Sangu, “Çerkezim ben. Çerkez müzikleri opera temelli. Söyleyiş tarzları çok operaya benziyor. Zaten çoğunlukla solistleri opera eğitimlidir. Bende oradan duya duya operayı tercih ettim. Operadan sonra 2 yıl boşta kaldım. Eniştem ‘sana Devlet Demiryolları'nda iş buldum’ dedi. O gün ciddi bir kavga oldu. 'Opera eğitimi aldım, siren olarak mı görev yapacağım' diyerek cinnet geçirdim. Beni memur yapacaklar belli. Annem beni zorla amatör olarak tiyatroya götürdü. Orada bakış açım değişti.
3 yıl sonra yeni şarkı
Atiye, 3 yıl süren suskunluğunu “Ses Seda Yok” şarkısıyla bozuyor.Şarkıcının geleneksel Hint müziği Qawwali ile hazırladığı “Ses Seda Yok”, 26 Kasım Cuma günü Mikslarj etiketiyle yayınlanacak. Atiye, sözlerini Sibel Algan’ın yazdığı eserin “Türkiye’de çıkan ilk fusion pop şarkısı” olduğunu söyledi. Hint keman maestro’su Kala Ramnath’ın da eşlik ettiği, ayrıca Hint zurnası ‘shehnai’nin de kullanıldığı şarkının klibi, Aytekin Yalçın yönetmenliğinde çekildi.Atiye: ‘Bu şarkı benim dünya müziği yapma hayalimin ilk ürünü. Hindistan da iki ay yaşayarak o müziğin gerçek müzisyenleri ile çalışıp kültürüyle yoğruldum. Şahmeran dansı öğrendim, eski Hint filmlerini izleyip Hindistan’da dans derslerine katıldım’ dedi.
2022’de buluşalım
Cem Davran, Davran Tiyatrosu’nun yeni oyununu sosyal medyada duyurdu.Ünlü oyuncu, Hakan Gerçek’le birlikte rol aldığı “Samanyolunu Bilir misiniz” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karl Wittlinger’ın yazdığı, Türkçeye Sevim Özakman’ın çevirdiği oyun, 2022’de perde açacak. Cem Davran, oyunun afişini “2022’de buluşmak üzere” notuyla yayınladı.
Cevahir Sahnesi yeniden perdelerini açıyor!
Cevahir Sahnesi, 2 yıllık bir aranın ardından tekrar seyircisiyle buluşuyor. 2019’a kadar Devlet Tiyatroları bünyesindeki oyunları sergilenen Cevahir Sahnesi’nde, Tiyatro Teras ve Baht Yapım iş birliğiyle yeni oyunlar sergilenmeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonu ilk seyircilerini ağırlayan sahne, açılışını ‘’Adel Seni Seçti’’ ve ‘’Esnaflar’’ oyunlarıyla yaptı. 256 kişilik salon Tiyatro Teras’ın ve Baht Yapım’ın oyunlarının yanında konuk ekiplerin oyunlarını da seyirciyle buluşturmayı amaçlıyor.Tiyatro Teras’ın kurucusu Shyqyri Caushaj (Şüküri Çavuşay),alternatif sahnelerde anlatmak istediklerimizi daha fazla insana ulaştırmanın bir yolu olarak böyle bir sahnede olmanın oldukça değerli olduğunu ifade etti.
Melike Şahin Bostancı Gösteri Merkezi’nde
Geçtiğimiz ay Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Melike Şahin, 5 Aralık Pazar Günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek.Melike Şahin 5 Aralık’taki konserinde, Nasır, Öpmem Lazım, Hepsi Geçti gibi ilk albümü Merhem’in sevilen şarkılarının yanında, Deli Kan, Tutuşmuş beraber ve Kara Orman gibi sevilen teklilerini de seslendirecek.
Can Şuoruç, Cumali Ceber kadrosunda
Sosyal medyada yarım milyon takipçisi bulunan Can Şuoruç, gişe rekortmeni Cumali Ceber serisinin yeni filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.Can Şuoruç, 24 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanan Cumali Ceber 666 filminde sıra dışı bir karakteri canlandıracak. “Kenan” isminde bir seri katili canlandıracak olan oyuncu, “Hayatımın en ilginç deneyimiydi. Uzun süre komediden sonra bir seri katili canlandırmak, inanılmazdı. Bu sefer seyirciyi şaşırtacağız.” ifadelerini kullandı.Yönetmen koltuğunda Fuat Kurtoğlu’nun oturduğu, yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmde Can Şuoruç’un yanı sıra; “Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Serkan Şengül, Özkan Sağın, Volkan Cal, Onur Sermik, Deniz Deliç, Hande Astepe, Nisa Rıçhea” gibi isimler yer alıyor.Gişe rekortmeni Cumali Ceber 666, 24 Aralık’ta vizyonda.
Eros ile hayalleri gerçek oluyorBuse Kaptanoğlu, 'EROS' adını verdiği ilk şarkısıyla müzik dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.Faruk Özdemir ve Sercan Meral'in yapımcılığını üstlendiği single çalışmasının söz ve müziği Murat Sağır'a ait. Genç şarkıcı, bu çalışmayla büyük bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. 1993 doğumlu olan Buse, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu... Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği eğitimi aldı. 2 üniversite bitiren genç şarkıcı, "Aslında matematiğim biraz kötü olsaydı müzik dünyasına daha erken adım atardım. İlkokuldan beri herkes "Buse bir şarkı patlat" derdi. Ben önce eğitim diyerek müziği ikinci plana atmıştım. Ancak içimdeki müzik aşkına daha fazla engel olamadım. Bu benim en büyük hayalimdi" dedi.
Usta yayında
Sefa Altın, ikinci single’ı “Usta”yı yayınladı. Söz ve müziği Altın’a ait çalışma, MGM Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.1995, Almanya doğumlu Sefa Altın, küçük yaşta başlayan müzik tutkusunun peşini hiç bırakmadı. Genç yaşında eğlence mekanlarında sahneye çıkmaya başlayan Altın, ilk single’ı “Gülbahçem”i 2018 yılında yayınladı. Altın, ikinci single’ında da yine söz ve müziği kendisine ait bir eseri yorumladı. “Usta” adlı çalışma, MGM Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.Düzenlemesini Kenan İpin ve Burç Şensesli’nin yaptığı “Usta” şarkısının klibi, Halil Kazar’ın yönetmenliğinde çekildi. Sefa Altın, çekimler için başta Belgrad Ormanı olmak üzere İstanbul’un en güzel manzaralı mekanlarında kamera karşısına geçti. Klip, Netd Müzik platformunda müzikseverlerle buluştu.