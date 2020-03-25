Fatih Terim'in kızlarından duygusal mesaj: Babam giderse, dağım gider...

"Kendimi teselli edip 'her şey yoluna girecek, geçecek' diyorum ama akşam oluyor, akşam olunca haber alamıyoruz, bir türlü sabahta olmuyor, geçmiyor da zaman bir tek yazmak iyi geliyor sanırım, o bize olan her şeyi göğüsler hep, onun için ben de bunu göğüsleyebilsem onun için diyorum, onu da yapamıyorum, hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor, uzun lafın kısası ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız, ve dağımız giderse bağımız kopar bizim"