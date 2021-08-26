Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'deki (FSM) çalışmalar ne zaman bitecek?

Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük bakım başladı. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak. Kısa bir süre önce başlayan bakım ve onarım çalışmaları 900 gün sürecek ve 7 Şubat 2024’te tamamlanacak.