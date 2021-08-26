Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'deki (FSM) çalışmalar ne zaman bitecek?
Fatih Sultan Mehmet köprüsünde yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları resmen başladı. 33. yılını dolduran köprünün asma halatlarının değişeceği belirtildi. Ayrıca köprünün asfalt alanlarının yenilenmesi, tırabzan ve korkulukların onarımı ve döşeme malzemelerinin bakımı da proje kapsamında yapılacak. Peki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'deki çalışmalar ne zaman bitecek?
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Avrupa’yı Asya’ya bağlayan İstanbul Boğazı’ndaki üç köprüden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde büyük bakım başladı. Köprünün güvertesini tutan asma kabloları değişecek. Ayrıca köprünün döşenen malzemelerinin bakımları, asfalt, teknik alanların yenilenmesi, trabzan ve korkulukların onarımı da proje kapsamında yapılacak. Kısa bir süre önce başlayan bakım ve onarım çalışmaları 900 gün sürecek ve 7 Şubat 2024’te tamamlanacak.
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Tarihi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir. Köprünün temeli 29 Mayıs 1985'te atılmış ve yapımına 4 Aralık 1985 günü başlanmıştır.Hâlen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde 14. sırada yer alan bu büyük proje 3 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından hizmete açılmıştır.
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Köprünün proje hizmetleri İngiliz Freeman, Fox ve Partners firması ve BOTEK Boğaziçi Teknik Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yerine getirilmiş, inşaatını ise Türkiye'den STFA, Japon Ishikawajima Harima Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve Nippon Kokan K. K. adlı şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 125 milyon dolar karşılığında üstlenmiştir.