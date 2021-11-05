Fatih Aydın kimdir, tutuklandı mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyinin ilk ifadesi ortaya çıktı!
Çiftlikbank'ın kurucusu olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, son dakika haberlerin ardından gündeme geldi. "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen ağabeyi Fatih Aydın, yaklaşık 5 saat süren ifade alma işleminin ardından mahkemeye sevk edildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Fatih Aydın, şirkette hiçbir yetkisinin olmadığını iddia ederek "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi. Peki, 'Çiftlik Bank' davası sanığı Fatih Aydın kimdir? İşte, ayrıntılar.
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"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyleyen Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu. "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda suçtan firari olarak aranan Fatih Aydın'ın emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanan Aydın, 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.
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FATİH AYDIN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüpheli Fatih Aydın'ın, Çiftlik Bank sisteminin kurucusu ve yöneticisi Mehmet Aydın'ın kardeşi olduğu, ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olan Mehmet Aydın'ın talimatları doğrultusunda örgütte faaliyet gösterdiği belirtildi.
Fatih Aydın'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına çıktığı kaydedilen sevk yazısında, şüpheli Aydın'ın ayrıca Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortaklarından olduğu, bu firmanın ve diğer tüm firmaların kontrolünü elinde tuttuğu aktarıldı. Sevk yazısında, Mehmet Aydın'ın da ifadesinde ağabeyi Fatih Aydın'ın şirketin ortağı ve yetkilisi olduğunu beyan ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:
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"Şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağlayıp, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Fatih Aydın'ın, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ederek internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden, hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları, daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı örgütün organizasyonunda suç örgütünü yönetmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği anlaşılmıştır."
Alınan bilgiye göre, Fatih Aydın savcılıktaki ifadesinde, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı görev yaptığını söyledi. İşlerin gelişmesinden sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip daha çok para kazanmak için yurt dışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini anlatan Aydın, kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını, formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını savundu.
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Aydın, kardeşinin kendisine şirkette önemli bir görev vermediğini, maaş karşılığında getir götür nakliye işi yaptığını ifade ederek, şirketteki etkili isimlerin başka kişiler olduğunu kaydetti. Fatih Aydın'ın ifadesinde, şirkette etkili olan isimleri de savcılığa söylediği bildirildi. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Fatih Aydın'ın üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Fatih Aydın, hakimlikteki sorgusunda, kardeşi Mehmet Aydın'ın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işi yaptığını anlatarak, "Daha sonra kardeşim Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptı. Bu şirketi kurmak için ikinci isime gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum. Kabul ettim ancak şirketler üzerinden herhangi bir işlem yapmadım. Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank'ın oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben Bitcoin makinalarının akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın'ın söylemleri sonucunda bilgi sahibi oldum. Herhangi bir ilgim ve alakam yoktur. Salıverilmemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.
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FATİH AYDIN HANGİ SUÇLARDAN ARANIYORDU?
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.
Fatih Aydın, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin açılan davada da sanık olarak bulunuyor.