Fatih Aydın kimdir, tutuklandı mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyinin ilk ifadesi ortaya çıktı!

"Şüpheli Fatih Aydın'ın diğer şüpheliler ile Çiftlik Bank organizasyonu adı altında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü bir yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağlayıp, daha çok oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin edip mağdurları zarara uğratarak eylemlerini süreklilik arz edecek şekilde devam ettirdiği, bu nedenle tüm mağdurlara karşı sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Fatih Aydın'ın, en başından beri vadedilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunun şüphelilerce bilinmesine rağmen eylemlerine devam ederek internette oynanan Çiftlik Bank oyunu aracılığıyla yatırımcı oyuncularla yüz yüze gelmeden, hileli davranışlarla oyuncuların katılımları, oyunda uzun süre kalmaları, daha çok yatırım yapmaları sağlanarak ekonomik çıkar amaçlı örgütün organizasyonunda suç örgütünü yönetmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği anlaşılmıştır."



Alınan bilgiye göre, Fatih Aydın savcılıktaki ifadesinde, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını, sadece maaş karşılığı görev yaptığını söyledi. İşlerin gelişmesinden sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip daha çok para kazanmak için yurt dışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini anlatan Aydın, kardeşi ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını, formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını savundu.