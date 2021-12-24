Faruk Tınaz kaç yaşındaydı, kimdir? Faruk Tınaz hakkında bilgiler
Faruk Tınaz ile ilgili dün son dakika açıklaması yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada Faruk Tınaz’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, ' Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.' denildi. Peki, Peki, Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı? Faruk Tınaz neden öldü?
Faruk Tınaz’ın kaç yaşında olduğu araştırılan konular arasında bulunuyor. Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden olan Faruk Tınaz vefat etti. 65 yaşında olan ünlü isim bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tınaz'ın albümleri arasında Göz Göze, Şansım Açıldı, Ömrümü Çalan Yıllar, Kal Benimle ve Kalbimin Kadını'da bulunuyor.
FARUK TINAZ KİMDİR?
Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti.