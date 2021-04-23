Faruk Fatih Özer'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında?
Türkiye Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'i konuşuyor. Kripto para alım satımı yapılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, piyasadan topladığı paralarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. İddialar ardından Faruk Fatih Özer'in hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Çok erken yaşta iş hayatına atılan Faruk Fatih Özer'in yaşını duyanlar şaşırıyor. Peki, Thodex kurucusu Fatih Özer kimdir, kaç yaşında?
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada trend topic olan Thodex başlığı altında kullanıcılar tarafından Faruk Fatih Özer'in, kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı.
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Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer’in İstanbul Havalimanı’ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.
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Faruk Fatih Özer kimdir?
RESMİ kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika’da eğitim aldı.
Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurdu ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.
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Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi’ne Darıca’da bir apartman dairesini gösterdi. 2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor.
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Koineks Teknoloji ilk başta Şişli’de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy’de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule’ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.
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ŞİRKETİN YÖNETİCİSİNE SUÇ DUYURUSU
Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.
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SİTEDE HERHANGİ BİR İLETİŞİM BİLGİSİ YOK
Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.