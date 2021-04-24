Faruk Fatih Özer kimdir nereli kaç yaşında? Thodex'in sahibi Fatih Özer hakkında merak edilenler
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. 2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası aracılığıyla kullanıcıların Bitcoin ve türevi kripto paraları alıp satmasına imkan tanıyan Fatih Faruk Özer, geçtiğimiz günlerde platformu kapatarak yurt dışına çıkış yaptı. 2 milyar dolarlık kripto parayı da yanına alan Faruk Fatih Özer hakkında çok sayıda şikayet gelmesi üzerine savcılık harekete geçti ve hakkında yakalama kararı çıkardı. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
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Faruk Fatih Özer ilk olarak 2017 yılında kurmuş olduğu kripto para borsası ile işe başladı. Koinex ismini taşıyan bu işletmenin güven kaybı yaşamasının ardından 2019 yılında Thodex isimli ikinci şirketini kuran Faruk Fatih Özer, bu kez bu isimli kripto para alım satımına aracılık etmeye başladı. Kendi ifadesiyle sistemin bir kez hacklenmesi üzerine yeniden toparlayamadıklarını ve bundan dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade eden Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen detaylı bilgiler
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FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?
Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika’da eğitim aldı.
Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurdu ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.
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Yurt dışına çıkan Özer, adres olarak Ticaret Sicil Gazetesi’ne Darıca’da bir apartman dairesini gösterdi. 2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor.
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Koineks Teknoloji ilk başta Şişli’de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy’de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule’ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.
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Twitter üzerinden bazı kullanıcılar şirketin yöneticisi olarak Faruk Fatih Özer’e “nitelikli dolandırıcılık” yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Suç duyurusunda şirketin yöneticisi Faruk Fatih Özer’in açıklama yapmadığını, polis nezaretinde şirketin adresine gidildiği ve adreste kimsenin olmadığı öne sürüldü.
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Thodex kullanıcıları bir anda hesaplarına erişemeyince iletişim kurmak için çabalasa da internet sitelerinde ulaşabilecekleri bir telefon ya da e-posta adresi bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medya platformlarında Thodex’e ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Sosyal medya platformlarında Thodex’in ofisinin boşaltıldığı, hafta içi olmasına rağmen ofisin boş olduğu ve sadece tabelanın kaldığı iddia edildi.