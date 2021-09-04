Farmasi Miss Turkey ön elemeleri sonuçlandı... İşte 20 finalist!

2 bin kişinin başvurduğu yarışmada ön elemeye 170 kişi çağrıldı. Finale çıkan 20 ismi Can Sandıkçıoğlu, Yasin Soy, Simay Rasimoğlu, Azra Akın, Neslişah Yılmaz, Sabit Akkaya ve Tuncay Altınoğlu’nun yer aldığı jüri belirledi. Final, 8 Eylül’de Fişekhane’de.
2
Kayra Türkoviç
Boy: 1.83
Yaş: 19
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi
3
Yeşim Toplu
Boy: 1.81
Yaş: 25
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü Mezunu
4
Alara Eriç
Boy: 1.79
Yaş: 18
Unıversıty Of London Goldsmiths Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi
5
Şira Sahilli
Boy: 1.78
Yaş: 21
Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
6
İlayda Gökalp
Boy: 1.77
Yaş: 22
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü Mezunu
7
Tuana Cemre Calban
Boy: 1.77
Yaş: 21
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi İngilizce Mimarlık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
8
Nil Çukur
Boy: 1.76
Yaş: 19
Beykent Üniversitesi Fen Ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
9
Sevcan Öksüz
Boy: 1.76
Yaş: 21
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
10
Sena Leyla Yavuz
Boy: 1.75
Yaş: 22
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi
11
Su Bige Korucu
Boy: 1.73
Yaş: 25
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü Mezunu
12
Birsu Deniz Aközbek
Boy: 1.71
Yaş: 21
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
13
Bilsel Buse Kadıoğlu
Boy: 1.74
Yaş: 22
TOBB Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
14
Selin Şahingöz
Boy: 1.74
Yaş: 21
Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu
15
Dilara Korkmaz
Boy: 1.77
Yaş: 23
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
16
Başak İlhan
Boy: 1.76
Yaş: 23
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi
17
Buse Orcan
Boy: 1.77
Yaş: 19
Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi
18
Berfin Ant
Boy: 1.77
Yaş: 22
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi
19
Mercan Tezcan
Boy: 1.77
Yaş: 21
Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
20
Bahar Koltuklu
Boy: 1.82
Yaş: 24
İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Mezunu
21
Cemrenaz Turhan
Boy: 1.82
Yaş: 23
Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi