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GeriMagazin Farmasi Miss Turkey ön elemeleri sonuçlandı... İşte 20 finalist!
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Haber Giriş: 04 Eylül 2021 - 08:41 | 

Farmasi Miss Turkey ön elemeleri sonuçlandı... İşte 20 finalist!

Farmasi Miss Turkey finalinde kraliçe tacını takabilmek için yarışacak 20 güzel belli oldu.

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1

2 bin kişinin başvurduğu yarışmada ön elemeye 170 kişi çağrıldı. Finale çıkan 20 ismi Can Sandıkçıoğlu, Yasin Soy, Simay Rasimoğlu, Azra Akın, Neslişah Yılmaz, Sabit Akkaya ve Tuncay Altınoğlu’nun yer aldığı jüri belirledi. Final, 8 Eylül’de Fişekhane’de.

2Kayra Türkoviç

Kayra Türkoviç

Boy: 1.83

Yaş: 19

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

3Yeşim Toplu

Yeşim Toplu

Boy: 1.81

Yaş: 25

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü Mezunu

4Alara Eriç

Alara Eriç

Boy: 1.79

Yaş: 18

Unıversıty Of London Goldsmiths Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

5Şira Sahilli

Şira Sahilli

Boy: 1.78

Yaş: 21

Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

6İlayda Gökalp

İlayda Gökalp

Boy: 1.77

Yaş: 22

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü Mezunu

7Tuana Cemre Calban

Tuana Cemre Calban

Boy: 1.77

Yaş: 21

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi İngilizce Mimarlık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

8Nil Çukur

Nil Çukur

Boy: 1.76

Yaş: 19

Beykent Üniversitesi Fen Ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

9Sevcan Öksüz

Sevcan Öksüz

Boy: 1.76

Yaş: 21

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

10Sena Leyla Yavuz

Sena Leyla Yavuz

Boy: 1.75

Yaş: 22

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

11Su Bige Korucu

Su Bige Korucu

Boy: 1.73

Yaş: 25

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü Mezunu

12Birsu Deniz Aközbek

Birsu Deniz Aközbek

Boy: 1.71

Yaş: 21

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

13Bilsel Buse Kadıoğlu

Bilsel Buse Kadıoğlu

Boy: 1.74

Yaş: 22

TOBB Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

14Selin Şahingöz

Selin Şahingöz

Boy: 1.74

Yaş: 21

Lozan Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Mezunu

15Dilara Korkmaz

Dilara Korkmaz

Boy: 1.77

Yaş: 23

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

16Başak İlhan

Başak İlhan

Boy: 1.76

Yaş: 23

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi

17Buse Orcan

Buse Orcan

Boy: 1.77

Yaş: 19

Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi

18Berfin Ant

Berfin Ant

Boy: 1.77

Yaş: 22

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

19Mercan Tezcan

Mercan Tezcan

Boy: 1.77

Yaş: 21

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi

20Bahar Koltuklu

Bahar Koltuklu

Boy: 1.82

Yaş: 24

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Mezunu

21Cemrenaz Turhan

Cemrenaz Turhan

Boy: 1.82

Yaş: 23

Bahçeşehir Üniversitesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi İşletme Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi

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