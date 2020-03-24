Çin'in Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi. Gündemdeki haberler ardından farelerden bulaşan hastalıklar bir kez daha araştırma konusu oldu. Fareler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Peki, farelerden bulaşan hastalıklar hangileri? Hantavirüsü nedir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fareler, hantavirüs, tifüs, veba gibi salgın hastalıkları taşıyabilen önemli zararlılardır. Fareler mikrobu, idrarla dışarı atıyor. Bu idrara temas edilmesiyle hastalık, sıklıkla cilt yoluyla insana geçiyor. Ayrıca, farenin idrarı ile kirlenmiş gıdalarla da bulaşma olabiliyor. Özellikle sulu tarımla uğraşan çiftçiler, lağım işçileri, avcılar, tatlı suda yüzenler, ormancı ve balıkçılar farelerden çeşitli hastalıklar kapabiliyor.
2
Hantavirüs
RNA virüsü olan hantavirüs adını ilk izole edildiği yer alan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden alıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünde olduğu gibi hantavirüs de kanamalı ateş ile seyrediyor.
3
FARELERDEN BULAŞAN HASTALIKLAR
Hıyarcıklı veba
Farelerin taşıdığı pireler tarafından insanlara bulaşan bu hastalık, birçok kişinin ölmesine sebep olmaktadır. Mikrop kapıldıktan 2 ila 8 gün sonra kendini deri lekeleri, ateş, titreme, halsizlik, kan tükürme ve burun kanaması şekilleriyle gösterir.
4
Leptospiroz
Leptospiroz insanları ve hayvanları etkileyebilen bakteriyel bir hastalıktır. Leptospira cinsi bakteriler bu hastalığa neden olur. İnsanlarda, semptomlar oldukça geniş bir yelpazede olduğu için başka hastalıklarla karıştırılabilir.br> Bir kişinin kontamine kaynağa maruz kalmasıyla hasta olması arasındaki süre 2 gün ile 4 hafta arasında değişmektedir. Hastalık genellikle ateş ya da diğer semptomlarla başlayabilir. Leptospirozla enfekte olan kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrıları, kusma, sarılık (sarı cilt ve gözler), gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, ishal, döküntü gibi çok geniş bir yelpazeye sahip semptomlar görülebilmektedir. Bu belirtilerin çoğu, diğer hastalıklar için yanıltıcı olabildiği gibi, bazı enfekte kişilerin hiçbir semptomu olmayabilir.