Farelerden bulaşan hastalıklar hangileri? Hantavirüsü nedir?

Leptospiroz



Leptospiroz insanları ve hayvanları etkileyebilen bakteriyel bir hastalıktır. Leptospira cinsi bakteriler bu hastalığa neden olur. İnsanlarda, semptomlar oldukça geniş bir yelpazede olduğu için başka hastalıklarla karıştırılabilir.br>

Bir kişinin kontamine kaynağa maruz kalmasıyla hasta olması arasındaki süre 2 gün ile 4 hafta arasında değişmektedir. Hastalık genellikle ateş ya da diğer semptomlarla başlayabilir. Leptospirozla enfekte olan kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, titreme, kas ağrıları, kusma, sarılık (sarı cilt ve gözler), gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, ishal, döküntü gibi çok geniş bir yelpazeye sahip semptomlar görülebilmektedir. Bu belirtilerin çoğu, diğer hastalıklar için yanıltıcı olabildiği gibi, bazı enfekte kişilerin hiçbir semptomu olmayabilir.