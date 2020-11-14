Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması: O fotoğrafı ben paylaştım

“O fotoğrafı 1 ay önce Instagram’da ben paylaşmıştım zaten. Fotoğrafı hikayemden alıp ‘görüntülendiler’ diye yazmışlar. Çok absürt geliyor bunlar bana. Murat Boz’la aynı arkadaş grubundayız, aramızda ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabilir. Çok sıkıcı, artık böyle şeyler yazmayın. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?”