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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 11:35 | 

Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması: O fotoğrafı ben paylaştım

Farah Zeynep Abdullah, rol aldığı dizinin Asmalımescit’teki setinden çıkarken görüntülendi. Set çalışanları, basın mensuplarının önüne geçerek görüntü alınmasını engelledi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Gazetecilerle set çalışanları arasına gerginlik yaşanınca duruma Farah Zeynep Abdullah müdahale etti. Set ekibiyle konuşup sakin olmalarını isteyen oyuncu, muhabirlere de “Sosyal mesafeyi korumak için böyle bir davranış sergilediler. Herkes işini yapmaya çalışıyor, kimse kötü niyetli değil” diye açıklama yaptı.

2O FOTOĞRAFI ZATEN BEN PAYLAŞMIŞTIM
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O FOTOĞRAFI ZATEN BEN PAYLAŞMIŞTIM

* Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle adı Murat Boz’la aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah, konuyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi:

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“O fotoğrafı 1 ay önce Instagram’da ben paylaşmıştım zaten. Fotoğrafı hikayemden alıp ‘görüntülendiler’ diye yazmışlar. Çok absürt geliyor bunlar bana. Murat Boz’la aynı arkadaş grubundayız, aramızda ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabilir. Çok sıkıcı, artık böyle şeyler yazmayın. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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