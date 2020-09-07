Farah Zeynep Abdullah, Reynmen'i ti'ye aldı!

Reynmen’in bu hareketine ise Farah Zeynep Abdullah esprili bir cevap verdi.



'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Aylin karakterinin bir caps'ni paylaşan Abdullah, sosyal medya hesabından Reynmen’e gönderme yaptı. Güzel oyuncu “Aylin unfollow yedi” notuyla bu fotoğrafı yayınladı.