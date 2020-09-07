Farah Zeynep Abdullah, Reynmen'i ti'ye aldı!

Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'la ilişki yaşadığına dair iddiaları yalanlamıştı. Başarılı oyuncunun cevabı sosyal medya fenomenini kızdırdı. Aktaş'ın tepkisini ise güzel yıldız ti’ye aldı.
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Farah Zeynep Abdullah (30) ve Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24), bir parkta tenis oynarken objektiflere yansımış, ikilinin yakınlaşması "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.
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Abdullah, geçtiğimiz günlerde aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Tenis oynarken görüntülenen ve aralarında yakınlaşma olduğu söyleyen ikiliden ünlü oyuncu, “Yazılanların hiçbiri doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek iddiaları yalandı.
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Farah Zeynep Adbullah’ın “aşk yok” söylemi, Reynmen’i sinirlendirdi. Abdullah’ın açıklaması üzerine Reynmen, oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
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Reynmen’in bu hareketine ise Farah Zeynep Abdullah esprili bir cevap verdi.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Aylin karakterinin bir caps'ni paylaşan Abdullah, sosyal medya hesabından Reynmen’e gönderme yaptı. Güzel oyuncu “Aylin unfollow yedi” notuyla bu fotoğrafı yayınladı.