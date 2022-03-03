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Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında? Farah Zeynep Abdullah Bergen filmi oyuncuları arasında

#Farah Zeynep Abdullah#Bergen#Bergen Filmi Oyuncuları

Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı diziler ve hayatı araştırılıyor. Bergen filmi 4 Mart’ta vizyona giriyor. Merakla beklenen yapımlardan biri olan Bergen filminde ünlü isme Farah Zeynep Abdullah hayat verecek. Peki, Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında? İşte en son Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan sevilen isim hakkında bilgiler

1/3Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında Farah Zeynep Abdullah Bergen filmi oyuncuları arasında

Farah Zeynep Abdullah’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Acıların Kadını Bergen’e hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah’ın oynadığı diziler ve filmler arasında Masumlar Apartmanı, Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki de yer alıyor.

2/3FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere’ye taşındı.

Lise eğitimine Türkiye’de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere’ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

İngiltere’de yaşarken tiyatro öğretmeni onu oyunculuğa teşvik etti. Tiyatroda oynadığı birçok oyunu İngilizce ve Fransızca olarak oynadı. Sadece 11 yaşındayken bir defaya mahsus olmak kaydıyla bir Türkçe oyunda rol aldı.

Üniversiteye başlamadan önce eğitimine bir sene ara verdi. O sene içerisinde garsonluk ve barmenlik yaptı. İngiltere’de Üniversite ikinci sınıfta eğitim görürken Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi için seçmelere katıldı ve Aylin rolü için seçildi. Bundan ötürü eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

3/3Farah Zeynep Abdullah kimdir, kaç yaşında Farah Zeynep Abdullah Bergen filmi oyuncuları arasında

İlk Sinema oyunculuğunu İngiltere’de okurken Closer filminde bir striptizciyi canlandırarak yaptı.

Türkiye’deki ilk sinema filmini Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı Kelebeğin Rüyası filminde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la oynadı.

2014’ün Mart ayında Star TV ekranlarında başlayan başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber paylaştığı “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Şura karakteri ile televizyon ekranların dönüş yapmıştır. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat verdi.FARAH ZEYNEP ABDULLAH’IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLERÖyle Bir Geçer Zaman ki – Aylin Akarsu Talaşoğlu – Yardımcı kadın oyuncu

Kelebeğin Rüyası – Mediha Sessiz – Başrol oyuncusu

Kurt Seyit ve Şura – Şura – Başrol oyuncusu

Bi Küçük Eylül Meselesi – Eylül – Başrol oyuncusu

Unutursam Fısılda – Ayperi – Başrol oyuncusu

Masumlar Apartmanı - İnci

 

 

 

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#Farah Zeynep Abdullah#Bergen#Bergen Filmi Oyuncuları