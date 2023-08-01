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Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinde son durum!

Güncelleme Tarihi:

#Faizsiz Evlilik Kredisi Başvurusu#150 Bin TL Evlilik Kredisi Şartları#Devlet Destekli Evlilik Kredisi Nasıl Alınır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 01:38

Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, evlilik hazırlığında olanlar başta olmak üzere kamuoyu tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'ni açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli evlilik kredisi verileceğini müjdelemişti. Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanacak olan evlilik kredisi başvuru şartlarını karşılayanlara 150 bin TL kredi verilmesi bekleniyor. Seçimlerden önce açıklanan devlet destekli evlilik kredisi başvuru tarihleri için beklentiler ağustos ayının gelmesiyle arttı. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? İşte, faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinde son durum

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu son gelişmelerin ardından öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan tarihinde AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda “Yeni evlenen çiftlerin 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Faizsiz devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Peki, 150 bin lira evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı olacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/5EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK

EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde açıkladığı evlilik kredisinin detaylarını değerlendiren Erdoğan şunları söylemişti;

Zorunlu bazı alanlar dışında başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. İlk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bunun uygulamasını Norveç yapıyor. Belli bir oranı gençliğe ayırıyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin hibe programıyla yanında olacağız.

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3/5KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR, YAŞ SINIRI VAR MI, ŞARTLARI NELER

KİMLER EVLİLİK KREDİSİ ALABİLİR, YAŞ SINIRI VAR MI, ŞARTLARI NELER?

Verilecek kredinin ne zaman başlayacağı, şartlarının neler olacağı, yaş sınırı olup olmayacağı ise henüz netleşmedi. Konuyla ilgili AK Parti ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak güncel açıklamaları haberimizde yer vereceğiz.

4/5DEVLET DESTEKLİ VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK

DEVLET DESTEKLİ VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

. Yeni evleneceklere faizsiz devlet destekli evlilik kredisi de seçim vaatlerinin en dikkat çekici konularından birisi oldu. Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.

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5/5Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinde son durum
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