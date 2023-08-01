Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler? Devlet destekli faizsiz evlilik kredisinde son durum!

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusu son gelişmelerin ardından öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan tarihinde AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda “Yeni evlenen çiftlerin 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı. Faizsiz devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Peki, 150 bin lira evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı olacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.