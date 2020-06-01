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GeriEkonomi Faizler düştü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 07:04,

Faizler düştü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar

Bankalar kredi kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Düşük faiz fırsatı ile ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor.

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Merkez Bankası’nın faizleri indirmesiyle birlikte kredi faizleri düşüşe geçti. Faiz düşüşü avantajını kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankalardan kredi talebinde bulunmaya başladı.

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Düşük faiz ile kullanılan kredilerde vade süresinin de 60 ay olması vatandaşların ödeme miktarını düşürüyor.

İşte çekilecek krediye göre ödenecek miktarlar:

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Kredi tutarı: 10000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 885 lira

4
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Kredi tutarı: 10000

Vade: 18 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 606 lira

5
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Kredi tutarı: 10000

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 467 lira

6
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Kredi tutarı: 10000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 329 lira

7
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Kredi tutarı: 20000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 1771 lira

8
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Kredi tutarı: 20000

Vade: 18 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 1213 lira

9
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Kredi tutarı: 20000

Vade: 18 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 1213 lira

10
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Kredi tutarı: 20000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 658 lira

11
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Kredi tutarı: 40000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 3542 lira

12
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Kredi tutarı: 40000

Vade: 18 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 2427 lira

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Kredi tutarı: 40000

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 1871 lira

14
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Kredi tutarı: 40000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 1316 lira

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Kredi tutarı: 50000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

16
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Kredi tutarı: 50000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

17
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Kredi tutarı: 50000

Vade: 18 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 3034 lira

18
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Kredi tutarı: 50000

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 2339 lira

19
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Kredi tutarı: 50000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.79

Aylık ödeme tutarı: 1645 lira

20
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Kredi tutarı: 75000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.96

Aylık ödeme tutarı: 6727 lira

21
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Kredi tutarı: 75000

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.96

Aylık ödeme tutarı: 3594 lira

22
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Kredi tutarı: 75000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.96

Aylık ödeme tutarı: 2556 lira

23
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Kredi tutarı: 75000

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 2053 lira

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Kredi tutarı: 75000

Vade: 60 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 1749 lira

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Kredi tutarı: 100000

Vade: 12 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 8970 lira

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Kredi tutarı: 100000

Vade: 24 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 4792 lira

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Kredi tutarı: 100000

Vade: 36 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 3409 lira

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Kredi tutarı: 100000

Vade: 48 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 2738 lira

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Kredi tutarı: 100000

Vade: 60 ay

Faiz oranı: Yüzde 0.98

Aylık ödeme tutarı: 2332 lira

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