Faizler düştü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar

Merkez Bankası’nın faizleri indirmesiyle birlikte kredi faizleri düşüşe geçti. Faiz düşüşü avantajını kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankalardan kredi talebinde bulunmaya başladı.Düşük faiz ile kullanılan kredilerde vade süresinin de 60 ay olması vatandaşların ödeme miktarını düşürüyor. İşte çekilecek krediye göre ödenecek miktarlar:Kredi tutarı: 10000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 885 liraKredi tutarı: 10000 Vade: 18 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 606 liraKredi tutarı: 10000 Vade: 24 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 467 liraKredi tutarı: 10000 Vade: 36 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 329 liraKredi tutarı: 20000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 1771 liraKredi tutarı: 20000 Vade: 18 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 1213 liraKredi tutarı: 20000 Vade: 18 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 1213 liraKredi tutarı: 20000 Vade: 36 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 658 liraKredi tutarı: 40000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 3542 liraKredi tutarı: 40000 Vade: 18 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 2427 liraKredi tutarı: 40000 Vade: 24 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 1871 liraKredi tutarı: 40000 Vade: 36 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 1316 liraKredi tutarı: 50000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 4427 liraKredi tutarı: 50000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 4427 liraKredi tutarı: 50000 Vade: 18 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 3034 liraKredi tutarı: 50000 Vade: 24 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 2339 liraKredi tutarı: 50000 Vade: 36 ay Faiz oranı: Yüzde 0.79 Aylık ödeme tutarı: 1645 liraKredi tutarı: 75000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.96 Aylık ödeme tutarı: 6727 liraKredi tutarı: 75000 Vade: 24 ay Faiz oranı: Yüzde 0.96 Aylık ödeme tutarı: 3594 liraKredi tutarı: 75000 Vade: 36 ay Faiz oranı: Yüzde 0.96 Aylık ödeme tutarı: 2556 liraKredi tutarı: 75000 Vade: 48 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 2053 liraKredi tutarı: 75000 Vade: 60 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 1749 liraKredi tutarı: 100000 Vade: 12 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 8970 liraKredi tutarı: 100000 Vade: 24 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 4792 liraKredi tutarı: 100000 Vade: 36 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 3409 liraKredi tutarı: 100000 Vade: 48 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 2738 liraKredi tutarı: 100000 Vade: 60 ay Faiz oranı: Yüzde 0.98 Aylık ödeme tutarı: 2332 lira