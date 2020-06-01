Faiz oranı ile kredi hesaplama ekranı! Oran girerek 0,64 ve 0,49 taşıt konut kredisi hesaplama
Kredi hesaplama işlemlerini faiz oranı girerek gerçekleştirmek isteyen pek çok tüketici, internet üzerinden faiz oranı ile kredi hesaplama ekranı için araştırmalarına başladı. Son dönemde kredi faiz oranlarının düşmesi dolayısıyla bankaların resmi internet sitelerinde güncel oranlara ulaşamayan vatandaşlar, açıklanan kredi faiz oranları ile konut ve taşıt kredisi hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, faiz oranı ile konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında çok basit yöntem
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Henüz bankaların sistemlerine yansımaması nedeniyle faiz oranı girerek kredi hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, bankaların BSMV ve KKDF uygulamaları farklı olduğu için en sağlıklı kredi hesaplama yöntemi
FAİZ ORANI İLE KREDİ HESAPLAMA
Faiz oranı girerek kredi hesaplama işlemi, kamu bankaları arasında Ziraat Bankası'nın hesaplama motoru ile kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak Ziraat Bankası sitesine giriş yapın (Masaüstü cihazlarda daha sağlıklı sonuç alınabilmektedir.).
Resimde de yer aldığı gibi sayfanın altında yer alan kredi hesaplama alanına gelin.