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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 11:18,

Faiz oranı ile kredi hesaplama ekranı! Oran girerek 0,64 ve 0,49 taşıt konut kredisi hesaplama

Kredi hesaplama işlemlerini faiz oranı girerek gerçekleştirmek isteyen pek çok tüketici, internet üzerinden faiz oranı ile kredi hesaplama ekranı için araştırmalarına başladı. Son dönemde kredi faiz oranlarının düşmesi dolayısıyla bankaların resmi internet sitelerinde güncel oranlara ulaşamayan vatandaşlar, açıklanan kredi faiz oranları ile konut ve taşıt kredisi hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Peki, faiz oranı ile konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında çok basit yöntem

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Henüz bankaların sistemlerine yansımaması nedeniyle faiz oranı girerek kredi hesaplama yapmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden bu işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte, bankaların BSMV ve KKDF uygulamaları farklı olduğu için en sağlıklı kredi hesaplama yöntemi

FAİZ ORANI İLE KREDİ HESAPLAMA

Faiz oranı girerek kredi hesaplama işlemi, kamu bankaları arasında Ziraat Bankası'nın hesaplama motoru ile kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak Ziraat Bankası sitesine giriş yapın (Masaüstü cihazlarda daha sağlıklı sonuç alınabilmektedir.).

Resimde de yer aldığı gibi sayfanın altında yer alan kredi hesaplama alanına gelin.

KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Gösterilen alandan hesaplama yapmak istediğiniz kredi türünü seçin (Konut, taşıt, tüketici).

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Ardından bu alanda yer alan kredi paketlerinden kendinize uygulan olana tıklayın.

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Kredi tutarınızı belirtilen alana yazın ve vade sayısını belirleyin.

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Son olarak bu alana faiz tutarını yazın ve ardından yeniden vade alanına bir kez tıklayın. Kredi tutarınız otomatik olarak belirlediğiniz orandan hesaplanacaktır.

Bu yöntemi taşıt kredisi seçeneğinde de kullanabilirsiniz.

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