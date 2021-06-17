Faiz kararı belli oldu mu? Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte PPK öncesi uzmanların faiz beklentisi
Faiz kararının açıklanmasına dakikalar kaldı. 14 Haziran haftasının başından bu yana gündemde Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor. Haziran ayı faiz kararı belirlenen takvim doğrultusunda 17 Haziran ayında belirlenecek. Peki, PPK toplantısı ne zaman? Merkez bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte uzmanların faiz beklentisi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün haziran ayı faiz kararı için toplanıyor.Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası, faiz kararınını bugün saat 14.00’te açıklayacak.
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Merkez Bankası'nın bugünkü PPK toplantısında değişikliğe gitmesi beklenmezken, PPK'nın erken faiz indirimini öteleyecek açıklamalarda bulunabileceği ve faiz indiriminin yaklaştığı yönündeki öngörülerin piyasaların odağında olduğu belirtiliyor.
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"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor"
TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.
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TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.