Faiz kararı belli oldu mu? Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte PPK öncesi uzmanların faiz beklentisi

"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor" TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.