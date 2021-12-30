Fahrünnisa evleri kura sonuçları açıklandı mı? Fahrünnisa evleri kura sonucu öğrenme ekranı

Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi Hakkında bilgiler

Meram Belediyesi’nin ilçe genelinde yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kurulmasına öncülük ettiği Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi Uluırmak Mahallesi sınırlarında yer almaktadır.



Şehrin merkezinde;



Karaman Caddesi, Çaybaşı Caddesi ve yeni açılacak olan 25. metrelik Şehit Ünal Sokak'a cephe lokasyonuyla kolay ulaşım ağına sahip Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi toplamda 59.168 m² arsa alanına sahip olup 3 ayrı parselde, Zemin+10 ve Zemin+11 kattan oluşacak 13 blok ve 1042 daire olarak inşa edilecek.22.430 m² sosyal yaşam alanı içerisinde; yeşil alan, çocuk oyun alanları ve spor alanları ile sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak projede her daire için 1 adet kapalı otopark olacak.



Projede yer alan 6.640 m² ticari alanlar, site sakinlerinin yanı sıra çevre komşuların da ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeye de ayrıca değer katacak.



Fahrünnisa Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nde arsa sahipleri için 5, üyeler için 4 farklı büyüklükte daire bulunacak ve zemin katlar için üyelik alınmayacak.