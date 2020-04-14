Fahriye Evcen'den oğluna doğum günü mesajı

Fahriye Evcen, 2017 yılında Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu.
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Çiftin ilk çocukları Karan, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Karan bugün 1 yaşına bastı. Fahriye Evcen oğlunun ilk doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...
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"Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım...-Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime..."
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"Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen :)