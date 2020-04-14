MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFahriye Evcen'den oğluna doğum günü mesajı
GeriMagazin Fahriye Evcen'den oğluna doğum günü mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 09:05,

Fahriye Evcen'den oğluna doğum günü mesajı

Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 1 yaşına bastı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fahriye Evcen, 2017 yılında Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu.

2

Çiftin ilk çocukları Karan, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Karan bugün 1 yaşına bastı. Fahriye Evcen oğlunun ilk doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı...

3

"Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku... Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık... Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün... Kutup yıldızım...-Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime..."

4

"Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbimm... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım... Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum... İyi ki... Annen :)

5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi