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Ali KESER
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 14:13,

Fahriye Evcen'den oğlu Karan ile yeni paylaşım: Babası gibi keskin bakışlım...

Ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen'den yeni fotoğraf.

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Geçtiğimiz yıl anne olan ve şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Fahriye Evcen, oğlu Karan ile tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

2BABASI GİBİ...
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BABASI GİBİ...

Evcen fotoğrafın altına "Babası gibi keskin bakışlım..." notunu düştü.

3REKOR BEĞENİ
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REKOR BEĞENİ

Fahriye Evcen'in fotoğrafı 30 dakikada 600 bin beğeni aldı.

4BODRUMDA İLE TATİLİ
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BODRUM'DA İLE TATİLİ

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’la Bodrum tatiline çıktı. Çift geçtiğimiz yıl Bodrum, Gümüşlük’te satın aldıkları 6 milyon TL değerindeki evlerinde Evcen’in annesi ve kız kardeşini de ağırladı.

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İkilinin yazlık evlerinde 2 yardımcı, bir bahçıvan, bir çocuk bakıcısı ve şoför olmak üzere toplam 5 personelin çalıştığı öğrenildi.

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Özçivit, personeli için özel bir müştemilat da yaptırdı. Ayrıca çiftin tatile Porsche marka cip ve VIP minibüsleriyle geldiği, balık tutabilmek için de bir tekne satın aldıkları öğrenildi.

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Özçivit önceki gün bahçe düzeniyle yakından ilgilenip eksikler için sık sık markete gitti. Evcen ise oğlundan gözünü bir an olsun ayırmadı.

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Ünlü oyuncu bir ara Karan’ın ağlamasını susturmak için oğlunu bahçede gezdirdi ve hamakta salladı. Ardından ailece havuza girip saatlerce oyunlar oynadılar.

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Evcen, gazetecilerin çekim yaptığını fark edince objektiflere gülerek, el salladı.

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Ünlü oyuncu, mayolu görüntü vermemek için kameraların görüntü almadığı yerden havuza girdi.

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