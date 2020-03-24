Fahriye Evcen'den corona virüs paylaşımı: Yoruldum, dinlenmeye ihtiyacım var!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 2017 yılından oyuncu Burak Özçivit ile evlenmişti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden.
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Oğlu Karan'ın bakımıyla da yakından ilgilenen oyuncu Fahriye Evcen, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da hayranlarını ihmal etmemeye çalışıyor. Bir süredir setlerden uzak olan Evcen son olarak evinin bahçesinden paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi.
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Fahriye Evcen'in corona virüs yorumu sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte felsefi sözleri ile dikkat çeken Fahriye Evcen'in koronavirüs salgınının insanlığa bir şeyler anlattığı noktasından hareketle yaptığı paylaşımı...
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"Evren yani aslolan evimiz veya başka bir güç insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bizi evlerimize hapsederek… 'yoruldum dinlenmeye ihtiyacım var' diyor…
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Bence yavaşlayalım özümüze dönelim insan olmaya dair bazı değerleri hatırlayalım iyilikleri görelim ve çoğaltalım iyi insan olmaya çabalayalım var olana saldırmak yerine elimizde olanla yetinmeyi öğrenelim yada kendimiz var edelim...
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Şu dönemi de sadece yaşayalım ne yaşadığımızı gösterme çabamız olmadan vereceği tüm zorluklarla yaşayalım ve görelim lütfen görelim. Biraz yavaşlayalım bence ve bu süreçte mutlaka evde kalalım."