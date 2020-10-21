Fahriye Evcen ve oğlu Karan, Etiler'de

Pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen gecede konuşma yapan Tülin Şahin, “Böylesine özel ve anlamlı bir halıya davet edilmekten çok büyük onur duydum. Giydiğiniz kıyafetlerin arkasında kimin olduğunu sorun; neyden ve nasıl üretmişler? Onları kendi teniniz gibi giyinin. Bilinçli seçimlerimiz fark yaratacaktır” dedi.