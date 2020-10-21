Fahriye Evcen ve oğlu Karan, Etiler'de

Fahriye Evcen, önceki akşam oğlu Karan’la birlikte Etiler’deki bir kafeden çıkarken görüntülendi. Karan’ı araçtaki bebek koltuğuna oturtan ünlü oyuncu, “Biraz Karan’la vakit geçirdim. Boş günümdü” dedi.
Eşi Burak Özçivit’in kısa saçlı halini daha çok beğendiğini bir kez daha yenileyen Evcen, “Kesinlikle kısa saç” dedi. Yeni bir projesi olmadığını da dile getiren oyuncu ardından aracına binerek oradan uzaklaştı.
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İşte günün öne çıkan magazin haberleri...
Artık yaşlandık
Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Cemre Kemer önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yıllardır küs oldukları grup üyesi Gülçin Ergül’le barışan Kemer yeniden müziğe dönmeyi düşünmediğini açıkladı:
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“Hepsi grubu barıştı, şu anda aramız iyi ama ben müziği bıraktım. Artık şarkıcılık için yaşlandık, kendimi sosyal medya çalışmalarına adadım.”
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Bu sorulara köpeğim sinirleniyor
Dilan Çıtak Tatlıses önceki gün köpeğiyle Nişantaşı’nda görüntülendi. Babası İbrahim Tatlıses’le ev yüzünden arası açılan ünlü şarkıcıya kardeşi İdo Tatlıses’in Yasemin Şefkatli ile nişanlanması soruldu. Nişandan haberi olmadığını belirten Çıtak, “Yorum yapmıyorum” dedi.
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Muhabirlerin “Küslük devam ediyor mu” diye sorduğu sırada havlayan köpeğini sakinleştiren şarkıcı, esprili bir yanıt verdi: “Köpeğim çok sinirleniyor bu sorulara.” Çıtak daha sonrasında aracına binerek oradan uzaklaştı.
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Yine kurallara uymadı
Merve Boluğur önceki akşam İstinyePark’ta görüntülendi. Boluğur’un yine kurallara uymayarak maske takmadığı gözlemlendi. Ünlü oyuncu, “Neden maske takmıyorsunuz?” sorularını cevapsız bıraktı ve hızlıca AVM’den ayrıldı.
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Merve Boluğur, sosyal medya hesabından da fotoğraflarını paylaşıp altına “Kadınlar olduğumuz gibi kusursuzuz” notunu yazdı.
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Onur duydum
Tülin Şahin, sürdürülebilir, hümanist ve eşitlikçi modanın destekleyicisi kabul edilen Green Carpet Fashion Awards’a (Yeşil Halı Moda Ödülleri) Türkiye’den katılan tek isim oldu. Sunuculuğunu Robert Downey Jr.’ın üstlendiği geceye Julianne Moore, Nikki Reed, Cate Blanchett, Colin Firth ve Lewis Hamilton gibi dünyaca ünlü isimler de katıldı.
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Pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleşen gecede konuşma yapan Tülin Şahin, “Böylesine özel ve anlamlı bir halıya davet edilmekten çok büyük onur duydum. Giydiğiniz kıyafetlerin arkasında kimin olduğunu sorun; neyden ve nasıl üretmişler? Onları kendi teniniz gibi giyinin. Bilinçli seçimlerimiz fark yaratacaktır” dedi.