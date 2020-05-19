Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan'ı parka götürdü
Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün oğlu Karan’ı parka götürdü. 1 yaşına basan Karan babasının elini tutarak yürüdü. Ünlü çift ve oğullarını parktaki hayranları böyle görüntüledi.
Eski futbolcu Ümit Karan önceki gün oğlu Can’la Bebek’teydi. Karan, oğluyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Eski futbolcu, Can’ın yakında boyunu geçeceğini söyledi. ◊ Deniz BOY
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