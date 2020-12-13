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Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 07:30 | 

Fahriye Evcen sırrını verdi! 'Karan sayesinde zayıfladım'

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Bebek’te objektife takıldı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Sokağa çıkma yasağına birkaç saat kala araçlarıyla sahil turuna çıkan çift, kısa bir mola verip muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Evcen, doğum sonrası hamilelik kilolarından nasıl kurtulduğu sorulunca “Özel bir diyet uygulamadım. Karan’ın peşinde koştururken kilo verdim” dedi.

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Burak Özçivit ise pandemi sürecini çalışarak geçirdiğini belirterek “Tedbirimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Çifte gündemin sıcak konularından koronavirüs aşısıyla ilgili ne düşündükleri de soruldu. Evcen’in yanıtı şöyle oldu: “Aşı bir gelsin de yaptırıp yaptırmayacağımıza o zaman karar veririz.”

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Fahriye Evcen, ekrana dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulunca “Görüştüğüm projeler var. Netleştiğinde sizi bilgilendireceğim” dedi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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