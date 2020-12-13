Fahriye Evcen sırrını verdi! 'Karan sayesinde zayıfladım'

Sokağa çıkma yasağına birkaç saat kala araçlarıyla sahil turuna çıkan çift, kısa bir mola verip muhabirlerin sorularını yanıtladı.Evcen, doğum sonrası hamilelik kilolarından nasıl kurtulduğu sorulunca “Özel bir diyet uygulamadım. Karan’ın peşinde koştururken kilo verdim” dedi. Burak Özçivit ise pandemi sürecini çalışarak geçirdiğini belirterek “Tedbirimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Çifte gündemin sıcak konularından koronavirüs aşısıyla ilgili ne düşündükleri de soruldu. Evcen’in yanıtı şöyle oldu: “Aşı bir gelsin de yaptırıp yaptırmayacağımıza o zaman karar veririz.” Fahriye Evcen, ekrana dönmeyi düşünüp düşünmediği sorulunca “Görüştüğüm projeler var. Netleştiğinde sizi bilgilendireceğim” dedi.