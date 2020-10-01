Fahriye Evcen paylaştı! Kardeşi değil yeğeni...

Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları.



Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle yıldızı parlayan Miray Daner, bu sezon da yine iddialı bir dizide başrol oynuyor.