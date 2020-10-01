Fahriye Evcen paylaştı! Kardeşi değil yeğeni...

Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları.
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV
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İŞTE FAHRİYE'Nİ YEĞENİ
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da ablasının kızı Rüya Seçgin ile bir fotoğraf paylaştı.
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Dakikalar içerisinde büyük beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı. Fahriye Evcen'in yeğeni ile olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Fotoğrafın altına 'bütün aile güzel galiba','anladık güzellik sizde irsi','genetik güzellik' yorumları yapıldı. Fotoğraf kısa sürede 600 binden fazla beğeni aldı.
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Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları.
Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle yıldızı parlayan Miray Daner, bu sezon da yine iddialı bir dizide başrol oynuyor.
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Genç oyuncu, bir dijital platformda yayınlanacak Saygı dizisiyle sevenleriyle buluşacak. Oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Daner kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan kuzeni kim biliyor musunuz?
Miray Daner'in akrabası da bir başka ünlü oyuncu. Aras Bulut İynemli, Miray Daner'in kuzeni.
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Şenay Akay - Müşerref Akay
Manken Şenay Akay, ünlü bir Türk sanat müziği yorumcusunun yeğeni.
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Müşerref Akay, manken Şenay Akay'ın halası. İkili bir dönem tartışmalarıyla da gündeme gelmişti.
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DEDESİ BELEDİYE BAŞKANI
Berrak Tüzünataç, Hicri takvime göre 1320 doğumlu olan Yalova Eski Belediye Başkanı olan büyük dedesi Safa Tüzünataç'la enteresan karşılaşmasını sosyal medyadan paylaştı.
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Arkadaşının sahaflarda bulduğu kitapta dedesiyle ilgili bilgiye rastlayan oyuncu, 'The büyük dede, nerede karşıma çıkacağı belli olmaz. Arkadaşımın sahafta bulduğu kitaptan selam gönderdi bana bu sefer de' yazdı.
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DEDELERİ YEŞİLÇAM YILDIZI
Ayça İnci ile Ayşim İnci iki kardeş.Her ikisi de Yeşilçam'ın ünlü bir aktörünün torunları.
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İnci kardeşler Bilal İnci'nin torunu.
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Hırsız Polis'in ardından rol aldığı Kavak Yelleri dizisindeki Efe rolüyle tanınan Dağhan Külegeç, Türkiye'de sanat dünyasının önde gelen ailelerinden birine mensup.
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Külegeç, Altan Erbulak ile Füsun Erbulak'ın büyük kızları Ayşe'nin oğlu. Yani Erbulak çiftinin torunu. Aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak'ın da yeğeni.
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Selen Seyven bakın kimin yeğeni.
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Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.
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Berk Atan bir dönem ekranın izlenme rekorları kıran dizilerinden Güneşin Kızları'nda oynuyordu. O da tanıdık birinin akrabası çıktı.
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29 yaşındaki Berk Atan bir dönem Beşiktaş forması giyen Çağdaş Atan'ın kuzeniymiş.
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Oyuncu ve sunucu Melisa Toros ile oyuncu Hande Katipoğlu'nun kuzen olduğu "Hayat Sana Güzel" adlı sinema filminin galasında ortaya çıktı.
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Toros, "Biz birlikte büyüdük ve günlük hayatta çok iyi iki dostuz. İkimiz de oyunculuğu seçtik. Birbirimizi galalarda hiç yalnız bırakmayız ama ilk kez birlikte poz verdik" diye konuştu.
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Levent İnanır soyadından da anlaşılacağı üzere ünlü aktör Kadir İnanır'ın yeğeni.
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Soner Arıca da aynı ünlü aktörün yeğeni.
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Levent İnanır ve Soner Arıca, Türk sinemasının efsane aktörlerinden Kadir İnanır'ın yeğeni.
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Canan Ergüder ile evlenen Kenan Ece de Türkiye tarihine damgasını vurmuş bir güzellik kraliçesinin akrabası.
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Miss Turkey 1932 aynı zamanda Türkiye’nin ilk Dünya, Kâinat ve Zarafet Güzeli Keriman Halis Ece, yakışıklı oyuncunun büyük halası.
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Hazım Körmükçü de dedesinin adını yaşatan ünlülerden.
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Her ne kadar anne olduktan sonra oyunculuktan uzaklaşsa da Pelin Körmükçü de ünlü dedesinin izinden gitti. İki kardeş Türk tiyatrosunun duayenlerinden Hazım Körmükçü'nün torunu.
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Metin Özülkü'nün yeğeni de sosyal medya sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.
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Özülkü'nün yeğeni Cansu Taşkın.
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Güzel yıldız Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi var.
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Açelya ve Naz Elmas iki kardeş. Bir dönem araları bozuk olan iki kardeş daha sonra yine barıştı.
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Kerem Alışık çok ünlü bir anne- babanın oğlu.
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Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu olan Kerem Alışık'ın dayısı da çok ünlü bir edebiyatçı.
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Şair Attila İlhan, Alışık'ın dayısı.
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Türk pop müziğinin ünlülerinden Mustafa Sandal da müziğe olan ilgisini büyük olasılıkla dedesine borçlu. Sandal'ın dedesi bir süre önce hayata veda eden vurmalı sazlar ustası Hüseyin İleri.
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Zeynep Casalini de ünlü bir ailenin parçası. Casalini Deniz Türkali'nin kızı.
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Dedesi ise Türk edebiyatının ustalarından Vedat Türkali.
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Casalini'nin dayısı ise Barış Pirhasan.
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Tardu Flordun, Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz oyuncularından birinin oğlu.
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Onun babası bir döneme damga vuran aktör Macit Flordun.