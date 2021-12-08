Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan'dan 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'sorusuna ilginç yanıt

Karavanda göbek dansı

Yakında izleyiciyle buluşacak olan “Nasıl Fenomen Oldum” dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, başrol oyuncularından Gonca Vuslateri setten eğlenceli bir paylaşım yaptı. Çekim arasında karavanında dinlenirken göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun dansı gündeme damgasını vurdu. Bu anları “Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana Mezdeke koymamışsa bana esiyor yukarıdan yukarıdan. Belki de aşağıdan...” diyen Vuslateri, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bahadır’ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum, bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan!”