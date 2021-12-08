Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan'dan 'Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?'sorusuna ilginç yanıt
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Karan mikrofonu sevdi
◊ Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile birlikte Etiler’deydi. Da Mario adlı mekanda yemek yiyen aile, çıkışta soruları yanıtladı. Burak Özçivit konuşurken söze giren Karan, “Kolay gelsin, mikrofon” diye seslendi. Herkesi kahkahaya boğan Karan, “Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?” sorusuna da mikrofonları göstererek “Bunu daha çok seviyorum” yanıtını verdi. ◊ Sayit DURMAZ
Yılbaşı biletleri tükendi
Ebru Gündeş’in yılbaşı programı kısa bir süre önce belli oldu. Kıbrıs Concorde Luxury Otel’de sahneye çıkacağı açıklanan sanatçının konser biletleri, satışa çıkar çıkmaz bitti. Otel yetkilileri, yılbaşı gecesi için tüm yerlerinin dolduğunu belirten bir yazıyla Gündeş hayranlarını bilgilendirdi.
Hande dekoltesi
Hande Yener, “Olmazsan Olmaz” adlı yeni şarkısına klip çekti. 10 Aralık’ta yayınlanacak olan klipten bazı kesitleri sosyal medya hesabında paylaşan Yener’in kalça dekoltesi olay yarattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Yener’in kostümünü beğenirken, bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu.
Yarı çıplak garson şoku
SABA Tümer, 51’inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı. Doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Tümer’in dudak şeklindeki pastasını yarı çıplak bir garsonun getirmesi görenleri şoke etti. Sunucu, sosyal medyada uzun süre gündemden düşmedi. Tümer’in Kuruçeşme’de bir mekânda gerçekleşen partisine Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi ünlü isimler de katıldı.
Balmumu figürü yapılacak
TUBA Büyüküstün’ün balmumu figürü için hazırlıklar başladı. Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul’a ünlü oyuncu da katılıyor. Yapım sürecinin ilk aşaması olan, ‘sitting’ diye isimlendirilen ölçü alımı ile figür yapımına ilk adım atıldı. İstanbul’da, özel bir fotoğraf çekim tekniği ve scan teknolojisinin kullanıldığı bir stüdyoda gerçekleştirilen ölçü alımında sanatçının 360 derece açıyla 100’ün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı. Aynı zamanda Madame Tussauds stüdyosunun geleneksel teknikleri kullanılarak yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi.
Kasım ayının yıldızı Sefo
Dijital müzik platformu fizy, kasım ayının ‘en’lerini belirledi. Rap parçalarıyla hit olan Sefo’nun “Bilmem mi?” adlı şarkısı kasım ayının en çok dinleneni oldu. Edis’in “Arıyorum” çalışması ve son dönemde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un seslendirdiği “Sevmedim Deme” isimli düeti de fizy’de geçen ayın en fazla dinlenen ve beğenilen şarkıları arasında yer aldı.Tan Taşçı’nın “Yalan”, Çakal’ın “Mahvettim” ve Reynmen’in “Pare”si de üst sıralarda yer aldı. Müziğin duayenleri de unutulmadı. Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ebru Gündeş, Tarkan ve Yıldız Tilbe gibi ünlü isimler de listenin öne çıkan isimlerindendi.
Yeni bir hayata başladım
UZUN süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Hakan Taşıyan, aylar sonra ilk kez şarkı söyledi. 48 yaşındaki şarkıcıya geçtiğimiz aylarda karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı. 7 aylık bir tedavinin ardından sağlığına kavuşan Taşıyan, aylar sonra sevilen şarkısı “Güz Gülleri”ni seslendirdi. Taşıyan’ın bu performansını, arkadaşı Ufuk Özel sosyal medyada paylaştı. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte şarkıcı, şöyle demişti: “Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım.”
Karavanda göbek dansı
Yakında izleyiciyle buluşacak olan “Nasıl Fenomen Oldum” dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, başrol oyuncularından Gonca Vuslateri setten eğlenceli bir paylaşım yaptı. Çekim arasında karavanında dinlenirken göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun dansı gündeme damgasını vurdu. Bu anları “Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana Mezdeke koymamışsa bana esiyor yukarıdan yukarıdan. Belki de aşağıdan...” diyen Vuslateri, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bahadır’ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum, bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan!”
‘Baş Belası’nı yalnız bırakmadılar
Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci’nin seyirciyi kahkahaya boğduğu oyunu ‘Baş Belası’, Trump Sahne’de önceki akşam ünlü isimlerin katılımıyla prömiyer yaptı. Oyunda Hulusi’yi canlandıran Ceyhun Fersoy’u, ‘Seksenler’ dizisinde birlikte rol aldığı eşi Begüm Öner yalnız bırakmadı. Oyunu izlemeye gelen isimler arasında Açelya Topaloğu, Şoray Uzun ve oğlu Mehmet Okan Uzun ile Ali Fuad Pekzeren de vardı. Evli, işkolik ve orta yaşlı bir adam olan Rauf’un, karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabası bozulan Hulusi’nin düşmesiyle başlarına gelenleri anlatan oyun, izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatarak yoğun alkış aldı.