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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 07:14 | 

Fahriye Evcen: Burak’ın her halini seviyorum

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yeni aldıkları 2 milyon lira değerindeki Porsche marka araçlarıyla önceki gün Etiler’deydi.

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Elbet Restoran’da yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, “Çok rahat” diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.

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Fahriye Evcen de sorular üzerine “Burak’ın her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum” dedi.

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Oğlu Karan’ın doğumunun ardından setlere ara veren Fahriye Evcen, “Artık oyunculuk yapmak istiyorum, ekranları özledim” diye konuştu.

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Bölüm başı 130 bin lira talep ettiği iddiasına da “Görüştüğüm işler var ama o kısmın doğruluğu yok” yanıtını verdi.

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Çift, Bodrum tatilleri sırasında yazlıkta kavga ettikleri haberlerini ise yalanladı: “Öyle bir şey yok.”

6Karan tek başına oynayacak
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Karan tek başına oynayacak

Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam teklifleri sorulunca “Tek başına oynayacak, öyle bir düşüncemiz var” diye espri yaptı.

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Fahriye Evcen de “Öyle bir şey düşünmüyoruz” diyerek dedikodulara nokta koydu. Çift, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “38’inci kez bunu soruyorsunuz” diyerek yanıt vermedi.

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Fahriye Evcen’in eşinin hediye ettiği saati taktığı dikkatten kaçmadı. Rolex’in Datejust Gold modeli olan saatin fiyatı 170 bin lira.

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