Fahriye Evcen: Burak’ın her halini seviyorum

Elbet Restoran’da yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Kuruluş Osman” dizisinin yeni sezonu için saçlarını kestirip sakal bırakan Özçivit, “Çok rahat” diyerek yeni imajını sevdiğini söyledi.
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Fahriye Evcen de sorular üzerine “Burak’ın her halini çok seviyorum ama bu halini daha çok seviyorum” dedi.
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Oğlu Karan’ın doğumunun ardından setlere ara veren Fahriye Evcen, “Artık oyunculuk yapmak istiyorum, ekranları özledim” diye konuştu.
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Bölüm başı 130 bin lira talep ettiği iddiasına da “Görüştüğüm işler var ama o kısmın doğruluğu yok” yanıtını verdi.
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Çift, Bodrum tatilleri sırasında yazlıkta kavga ettikleri haberlerini ise yalanladı: “Öyle bir şey yok.”
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Karan tek başına oynayacak
Burak Özçivit, oğulları Karan için gelen reklam teklifleri sorulunca “Tek başına oynayacak, öyle bir düşüncemiz var” diye espri yaptı.
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Fahriye Evcen de “Öyle bir şey düşünmüyoruz” diyerek dedikodulara nokta koydu. Çift, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “38’inci kez bunu soruyorsunuz” diyerek yanıt vermedi.
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Fahriye Evcen’in eşinin hediye ettiği saati taktığı dikkatten kaçmadı. Rolex’in Datejust Gold modeli olan saatin fiyatı 170 bin lira.