Fahriye Evcen: Burak iyi bir baba

Fahriye Evcen, yüzü ve iyilik elçisi olduğu bebek bezi markasının önceki gün Four Seasons Hotel’de düzenlediği toplantıya katıldı. Evcen, İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaparak on binlerce çocuğun bez ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı. Ünlü oyuncu, oğlu Karan’ın doğumuyla birlikte hayatında zaman kavramının değiştiğini söyledi:



“Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak’ın (Özçivit) da katkısı oldu.”