Fahriye Evcen: Burak iyi bir baba

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Fahriye Evcen, yüzü ve iyilik elçisi olduğu bebek bezi markasının önceki gün Four Seasons Hotel’de düzenlediği toplantıya katıldı. Evcen, İhtiyaç Haritası ile işbirliği yaparak on binlerce çocuğun bez ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı. Ünlü oyuncu, oğlu Karan’ın doğumuyla birlikte hayatında zaman kavramının değiştiğini söyledi:
“Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak’ın (Özçivit) da katkısı oldu.”
2
Eşi Burak Özçivit’in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren Fahriye Evcen, “Yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. 2 senedir uykusuz yaşıyorum” dedi.
2 yıldır setlerden uzak olan Evcen, ekrana dönüş sinyali verdi. İlgilendiği projeler olduğunu belirten oyuncu, “Yavaş yavaş projelere bakmaya başladım. Güzel işler var” diye konuştu.(Behlül AYDIN)
3
Kıvanç’ın kaçış planı
Kıvanç Tatlıtuğ önceki gün Levent’teki bir klinikte 3 saat boyunca vitamin takviyesi yaptırdı. Oyuncu, gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenince görüntü vermemek için her yolu denedi. Motosikletini yan kapıya getirten Tatlıtuğ, arabasını da ön kapıda bekletti. Ünlü oyuncu, arabasına binecek gibi yapıp yan kapıdan motorla kaçtı. Tatlıtuğ, gazetecileri de atlatmış oldu. (Deniz BOY)
4
Baş başa yemek
Demet Akalın ve Okan Kurt önceki gün İstinyePark’taydı. Çift, alışveriş merkezindeki Masa Restoran’da öğle yemeği yedi. İkili, daha sonra el ele dünyaca ünlü markalardan alışveriş yaptı.
5
Romantik anlar
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu önceki gün sevgilisi Hera Aslan’la birlikte Bodrum Türkbükü’ndeki Atılay Balık’ta görüntülendi. İskeleye masa attıran ünlü çift, sahilde baş başa yemek yiyerek romantik anlar yaşadı.
6
Neyse ki hatalarımızın farkına vardık
2 yıldır podyumlardan uzak olan Elif Ece Uzun önceki gün Çırağan Sarayı’nda Baran Gelinlik’in defilesinde yürüdü. Uzun, çok heyecanlı olduğunu söyledi: “Hayatımın son 2 yılı unutmak istediğim olaylarla dolu. Önce 5 aylık bebeğimi düşürdüm sonra babamı genç yaşta kaybettim. Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaptırdı. Sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Ben yaklaşık 8 aydır ailemin yanındaydım, daha dün akşam evime geldim. Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi çok şükür iyiyiz. Ayrı kalmanın belki de faydası oldu. Yaklaşık bir ay önce barıştık ve imam nikahı yaptırdık yeniden. Allah huzurumuzu bozmasın.”
7
Annesinin kopyası
Nefise Karatay, 5 yaşındaki kızı Maya’yla çekilmiş bir selfie’sini “Güzel bir gün olsun hepimiz için” notuyla Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaştı. Maya’yı görenler, “Annesinin kopyası” yorumu yaptı.
8
Babamı hiç görmedim
Şarkıcı Hande Ünsal, Emel Yalçın’ın programına konuk oldu. Ünsal, “Sadece başarı odaklıyım. Acı çekmek bana şarkı yazdırıyor” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca babasıyla hiç görüşmediğini de itiraf etti: “Bu yaşıma kadar babamla hiç görüşmedim. Ama bir kızgınlığım yok. Şimdi arasa beni tabii ki açar konuşurum. Gereken saygıyı gösteririm.”
9
Oscar’ı kızım kazanacak
İlker İnanoğlu, menajerliğini üstlendiği Zehra İrem Elçin adlı oyuncuyla çektiği bu selfie’yi Instagram’da paylaştı. Elçin’e “kızım” diye hitap eden oyuncu, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Bir anda kocaman kız oldu. Ne çabuk büyüyorlar değil mi? Takip edin kızımı fanlar, Oscar’ı kazanacak genç o .”İnanoğlu, Amors Prodüksiyon adlı şirketi kurmasının en büyük nedeni olarak Elçin’i gösteriyor. Elçin’in oyunculuğunu sergilediği videoyu izleyip çok etkilenen İnanoğlu, kurduğu şirketle genç yeteneklerin sektörde fark edilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. (İsmail BAYRAK)