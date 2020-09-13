Fahriye Evcen bölüm başına servet istiyor

Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti.
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Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
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Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktı. Oyuncu, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.
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Bu arada Covid-19’a karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.(Posta)