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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 12:56 | 

Fahriye Evcen bölüm başına servet istiyor

Nisan 2019’da anne olan Fahriye Evcen “Oğlum Karan 2 yaşına girene kadar setlere ara vereceğim” demişti.

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Evcen, yıl sonuna doğru başlayacak yeni yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

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Yazdan bu yana 10 diziden teklif alan Evcen’e verilen rakamlar bölüm başına 130 bin TL’ye kadar çıktı. Oyuncu, oğlu Karan’ı yalnız bırakmamak için haftanın 4 günü, belirli saatler içinde çalışmak istiyor.

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Bu arada Covid-19’a karşı her türlü önlemin alınmasını ve ortamın kalabalık olmamasını da birinci şart olarak öne sürüyor.(Posta)

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