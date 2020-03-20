Fahriye Evcen 8 ayda 11 kilo verdi

Fahriye Evcen’in lohusayken geçen yaz Bodrum’da çekilen fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölmüştü.‘Fahriye’ye ne oldu?’ diye tartışma başlatan sosyal medya kullanıcılarına tepki bir anda büyümüş, twitter alemi ‘Fahriye böyle daha güzelsin’ mesajıyla oyuncuya destek olmuştu.Fahriye Evcen 11 ayda 8 kilo verip eski formuna kavuştu. Mavi tulumla çektirdiği fotoğrafla da bunu ilan etti.Bir hayli fit görünen Evcen’in fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun paylaşımı milyondan fazla beğeni alırken 7 bin de yorum yapıldı.Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları geçtiğimiz aylarda paylaşmış ve kısa sürede 3 milyon 200 bin kişi tarafından beğenilmişti. Karan için ‘geleceğin jönü’ yorumları yapılmıştı.