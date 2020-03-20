Fahriye Evcen 8 ayda 11 kilo verdi

KARAN’I 3 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları geçtiğimiz aylarda paylaşmış ve kısa sürede 3 milyon 200 bin kişi tarafından beğenilmişti. Karan için ‘geleceğin jönü’ yorumları yapılmıştı.