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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 13:37, /

Fahriye Evcen 8 ayda 11 kilo verdi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 13 Nisan 2019’da oğulları Karan’ı kucaklarına almıştı.

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Fahriye Evcen’in lohusayken geçen yaz Bodrum’da çekilen fotoğrafları sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

2DOĞUM SONRASI KİLOLARI OLAY OLMUŞTU

DOĞUM SONRASI KİLOLARI OLAY OLMUŞTU

‘Fahriye’ye ne oldu?’ diye tartışma başlatan sosyal medya kullanıcılarına tepki bir anda büyümüş, twitter alemi ‘Fahriye böyle daha güzelsin’ mesajıyla oyuncuya destek olmuştu.

38 KİLO VERDİ

8 KİLO VERDİ

Fahriye Evcen 11 ayda 8 kilo verip eski formuna kavuştu. Mavi tulumla çektirdiği fotoğrafla da bunu ilan etti.

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Bir hayli fit görünen Evcen’in fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun paylaşımı milyondan fazla beğeni alırken 7 bin de yorum yapıldı.

5KARAN’I 3 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ

KARAN’I 3 MİLYON KİŞİ BEĞENDİ

Fahriye Evcen oğlu Karan ile çekildiği fotoğrafları geçtiğimiz aylarda paylaşmış ve kısa sürede 3 milyon 200 bin kişi tarafından beğenilmişti. Karan için ‘geleceğin jönü’ yorumları yapılmıştı.

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