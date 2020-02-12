Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz yayınlandı!
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için merakla beklenen kılavuz bilgileri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 14-20 Şubat tarih aralığında yapılacak olan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı tercihleri, kılavuzda yayımlanan kurallara riayet edilerek gerçekleştirilecek. İşte, KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı kılavuz bilgileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 Sağlık Bakanlığı atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edeceklerini duyuran Koca, branş dağılımına da değindi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, en fazla alım hangi branşlarda yapılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı süreciyle ilgili bilgiler…
Sağlık Bakanlığı atamalarıyla ilgili detaylar belli oldu. Personel alımına yönelik kontenjanlar ve kadrolar açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da Sağlık Bakanlığı atamaları için açıklama geldi. Bunlara ilaveten ÖSYM, kılavuz bilgilerini de yayımladı. Tüm bu detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz....
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi ünvanlarında alım yapılacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir."
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ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre kılavuz yayımlandı. İşte, o açıklama;
"Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar, tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir." KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Adaylardan 2019 veya 2018 KPSS sınavlarından alınmış olan puanlar geçerli olacak. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından konuya ilişkin detaylar netlik kazanacak
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BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER OLACAK?
ÖSYM'nin başvuruda bulunacaklar için aradığı özel şartlar şu şekilde olacak;
ODYOLOG: Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgilerialınmış adaylar başvurabilecektir.
PERFÜZYONİST: Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmışadaylar başvurabilecektir.
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veyayüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yükseklisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma GenelMüdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.
SAĞLIK FİZİKÇİSİ: Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerineradyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisansmezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga DevletPersonel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.