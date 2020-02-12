Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz yayınlandı!

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER OLACAK? ÖSYM'nin başvuruda bulunacaklar için aradığı özel şartlar şu şekilde olacak;



ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgilerialınmış adaylar başvurabilecektir.



PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezunveya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve SosyalHizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmışadaylar başvurabilecektir.



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veyayüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yükseklisans veya doktora yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma GenelMüdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerineradyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisansmezunu olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga DevletPersonel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.