Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde yaptığı açıklamada, 'Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz, ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artışın ülkenin her anında eşit olmadığını biliyoruz.' ifadelerini kullandı. Bakan Koca görüşmelerin ardından yeni bir açıklama yapılacağını duyurdu. İşte detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışına şahit olduklarını belirten Bakan Koca, "Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındığını ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10'lara kadar gerilediğini söylemek istiyorum. Bir hafta on gün sonra daha stabil döneme, daha sonra da düşüşe geçmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, görüşmelerin ardından akşam alınan kararlarla ilgili yeni bir açıklama yapacağını duyurdu.
İZMİR'DE VAKA ARTIŞI!
Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz." diyen Bakan Koca,"İzmir'de 1 ay öncesine göre %42 oranında vaka artışına şahit olduk. Son 1 haftada vaka artışı %10'lara geriledi." diye konuştu. Öte yandan Bakan Koca Twitter'dan da "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı" mesajını paylaştı.