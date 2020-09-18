Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, görüşmelerin ardından akşam alınan kararlarla ilgili yeni bir açıklama yapacağını duyurdu.



İZMİR'DE VAKA ARTIŞI!



Sağlık Bakanı Bakan Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgınında yeniden bir şiddetlenme yaşıyoruz." diyen Bakan Koca,"İzmir'de 1 ay öncesine göre %42 oranında vaka artışına şahit olduk. Son 1 haftada vaka artışı %10'lara geriledi." diye konuştu. Öte yandan Bakan Koca Twitter'dan da "İçimizdeki en babayiğit kişi için: Testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin, 83 Milyona, 1 milyon yüz bin sağlık çalışanına yararı" mesajını paylaştı.