Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

Ülke genelinde yürütülen koronavirüsle mücadeleye değinen Bakan Koca, şunları belirtti:



"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılış göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalıp düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Geçen hafta Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak, Van için aynı durum ne yazık ki mevcut değil. Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemdeki yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Van'da değil genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz."



Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluğun yaşandığını, yaptıkları hızlı müdahalelerle durumu kontrol etme çabası içinde olduklarını aktaran Koca, sağlık kuruluşlarında bu anlamda bir sorunun olmadığını, 80 olan filyasyon ekibi sayısını 128'e çıkardıklarını ifade etti.