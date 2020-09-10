Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında
Fahrettin Koca tarafından canlı yayında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs sürecine dair detaylar ve yeni alınan kararlar güncel olarak duyuruluyor. 10 Eylül’de Bakan Koca Van Valiliği'nde bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca açıklamasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemeler yapacağını ve alınan kararları duyuracağını açıkladı. İşte detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamaları araştırılıyor. Vatandaşlar koronavirüsle mücadele sürecini yakından takip ediyorlar. Bakan Koca, ‘Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.’ dedi ve akşama doğru yeni kararları duyuracağını bildirdi.
FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliği'nde bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca açıklamasında ‘Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde olacağız, sonra toplantı yapacağız, akşama doğru alınan kararlar ile ilgili açıklama yapacağım, sorularınızı da alacağım.’ dedi.
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Ülke genelinde yürütülen koronavirüsle mücadeleye değinen Bakan Koca, şunları belirtti:
"Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış bildiğiniz gibi homojen bir dağılış göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayıları sabit kalıp düşerken daha önce salgının kontrol altında olduğu bazı illerimizde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz. Geçen hafta Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt illerimizle ilgili incelemelerde bulunduk. Bu 6 ilimizde birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük. Bu düşüşler bizleri memnun etmiştir. Ancak, Van için aynı durum ne yazık ki mevcut değil. Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu. Son dönemdeki yüksek hasta artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda bu artış yüzde 17 düzeylerinde. Van'da değil genel olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde sıkıntılarımız yer yer oldu. Valilerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz."
Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluğun yaşandığını, yaptıkları hızlı müdahalelerle durumu kontrol etme çabası içinde olduklarını aktaran Koca, sağlık kuruluşlarında bu anlamda bir sorunun olmadığını, 80 olan filyasyon ekibi sayısını 128'e çıkardıklarını ifade etti.
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‘TÜRKİYE DÜNYADA FİLYASYONU EN İYİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ’
Bu dönemde filyasyon süresini 27 saatten 16 saate düşürdüklerini bunu daha da aşağıya düşürmek ve günübirlik filyasyon yapmak istediklerini dile getiren Bakan Koca, şöyle devam etti.
"Her zaman altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tecrit edersek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir. Bu gücümüzü Van'da da yoğun olarak sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz. Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Oysa ne yazık ki 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü nüfusa göre 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz.
Van'da yoğun bakım hastalarının çoğunun 65 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu ifade eden Sağlık Bakanı Koca, "Yaşlılarımızın yani büyüklerimizin özellikle korunabilir olması son derece önemli, nüfusa oranla 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi bu anlamda ciddi bir risk oluşturmakta. Gençlerimizin büyüklerle teması belirtisiz geçirdikleri için önlemek son derece önemli. Pozitifle temaslı olan kişilerin izolasyonunu da hassasiyetle yapmamız gerektiği anlaşılıyor" diye konuştu.