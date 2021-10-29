Metaverse nedir? Facebook'un ismi değişti mi, Metaverse mi oldu? Zuckerberg duyurdu
Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini duyurdu. Zuckerberg, daha önce yaptığı açıklamalarda isim değişikliği sinyalini vermişti. Şirket yeni ismi hakkında, '' Metaverse, sosyal bağlantının bir sonraki evrimidir. Şirketimizin vizyonu meta evreni hayata geçirmeye yardımcı olmaktır, bu nedenle bu geleceğe olan bağlılığımızı yansıtmak için adımızı değiştiriyoruz.'' ifadelerine yer verdi. Peki, Metaverse nedir? Facebook'un ismi değişti mi, Metaverse mi oldu?
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Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu. Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti. Facebook uygulamasının ismi ise aynı kalacak.
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İnsanların metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, "Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz." ifadesini kullandı.
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"Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz"
Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.
Metaverse'in hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirten Zuckerberg, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı.
Zuckerberg, "Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Facebook'un New York borsasındaki hisselerinin ise 1 Aralık itibarıyla "MVRS" kodu altında işlem görmeye başlayacağı belirtildi.
Facebook'un isim değişikliği haberi, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda denetimlerinin arttığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştiriyordu.
Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle sosyal medya uygulaması Facebook, şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.
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Metaverse, ne demek?
Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve İnternet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır.