Metaverse nedir? Facebook'un ismi değişti mi, Metaverse mi oldu? Zuckerberg duyurdu

"Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz" Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.



Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.



Metaverse'in hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirten Zuckerberg, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı.



Zuckerberg, "Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Facebook'un New York borsasındaki hisselerinin ise 1 Aralık itibarıyla "MVRS" kodu altında işlem görmeye başlayacağı belirtildi.



Facebook'un isim değişikliği haberi, ABD hükümetinin şirketin ticari faaliyetleri konusunda denetimlerinin arttığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi'ndeki iki partinin senatörleri de Facebook'u şiddetle eleştiriyordu.



Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle sosyal medya uygulaması Facebook, şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.