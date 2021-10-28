Facebook'un yeni adı belli oldu! Meta ne demek, ne anlama geliyor?
Facebook'un yeni ismi, Zuckerberg'un yaptığı açıklamanın ardından belli oldu. Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Facebook isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu. Radikal bir değişiklik yapan şirket, Facebook'un uygulama ismini koruyacak. Hali hazırda 1.35 milyar üyesi bulunan Facebok'un değişen isminin anlamı, kararın ardından gündeme geldi. Söz konusu günlük yaşam olduğunda çok fazla kullanılmayan meta kelimesi ticaretle ilgili anlam taşıyor. Peki, Meta ne demek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Meta kelimesinin anlamı Facebook'un isim değiştirmesinin ardından gündeme geldi. Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirterek, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı. Facebook'un şirket ismini değiştirmesiyle sosyal medya uygulaması Facebook, şirketin Instagram, WhatsApp, Oculus ve diğer iştiraklerinden biri gibi konumlandırılmış olacak.
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META NE DEMEK?
Meta kelimesi ‘mal, ticaret’ ve aynı zamanda ‘sermaye’ anlamına da gelmektedir. Pek çok farklı durum ya da unsur konusunda bu anlam üzerinden Beta kelimesini kullanmak mümkündür.
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METAVERSE NEDİR?
"Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır.
Facebook bir blog ilanında, "Metaverse, yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek" dedi.
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FACEBOOK'TAN YENİ İSİM KARARI
Yeni ismin şirketin metaverse yatırımını yansıttığını belirten Zuckerberg, yeni platformun daha sürükleyici olacağını, insanların sadece ona bakmakla kalmayıp deneyimin içinde olacağı somut bir internet olacağını kaydetti.
Zuckerberg, "Buna metaverse diyoruz ve ürettiğimiz her ürüne dokunacak." değerlendirmesinde bulundu.
İnsanların metaverse'de hayal edebileceği her şeyi yapabileceğini aktaran Zuckerberg, "Bu gelecekte, işe gidip gelmeden ofise, arkadaşlarınızla bir konsere veya ebeveyninizin oturma odasına anında bir hologram olarak ışınlanabileceksiniz." ifadesini kullandı.
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Zuckerberg, farklı bir yaklaşım benimsemeye çalıştıklarını, hizmetlerinin mümkün olduğu kadar çok insan tarafından erişilebilir olmasını istediklerini, bunun da daha az maliyetli hale getirmek için çalışmak anlamına geldiğini aktardı.
Mark Zuckerberg, "Umudumuz, önümüzdeki on yıl içinde metaverse milyarlarca insana ulaşması, yüz milyarlarca dolarlık dijital ticarete ev sahipliği yapması ve milyonlarca yaratıcı ve geliştiricinin işlerini desteklemesi." değerlendirmesinde bulundu.
Facebook markasının tek bir ürünle sıkı bir şekilde bağlantılı olduğuna işaret eden Zuckerberg, bugün bile şirketin yaptığı her şeyi temsil etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.
Zuckerberg, "Umarım zamanla bir metaverse şirketi olarak görülürüz. Çalışmalarımızı ve kimliğimizi, inşa ettiğimiz şeye bağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.
Metaverse'in hem sosyal deneyimleri hem de gelecekteki teknolojiyi kapsadığını belirten Zuckerberg, markanın yeni adının "Meta" olduğunu açıkladı.Zuckerberg, "Şu andan itibaren, Facebook değil, metaverse öncelikli olacağız." değerlendirmesinde bulundu.