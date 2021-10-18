Facebook 'Metaverse' inşa etmek için 10 bin kişiyi işe alacak... Metaverse ne demek?

Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve İnternet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır.