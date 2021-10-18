Facebook 'Metaverse' inşa etmek için 10 bin kişiyi işe alacak... Metaverse ne demek?
Sosyal medya devi Facebook 'Metaverse'yi inşa etmek için AB'de 10 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. İşe alınanlar arasında "son derece uzmanlaşmış mühendisler"in yer alacağı belirtildi ancak bunun dışındaki pozisyonlar hakkında bilgi verilmedi. Peki, metaverse ne demek?
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Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve İnternet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır.
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"Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır.
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Facebook bir blog ilanında, "Metaverse, yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek" dedi.