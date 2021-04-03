Facebook hacklendi mi? Facebook'ta siber saldırı iddiası gündemde! Milyonlarca kullanıcı bilgileri ele geçirildi
Facebook hacklendi mi? sorusu, sosyal paylaşım platformunda siber olayın ardından gündeme geldi. Dev paylaşım platformu Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgileri bir hacker platformunda çevrim içi yayımlandığı duyuruldu. Facebook kullanıcı bilgileri arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihlerinin yer aldığı aktarıldı. Facebook'a siber saldırı iddiası ve bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğinin öne sürülmesi ile gözler şirketin yapacağı açıklamaya çevrildi. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Facebook'ta siber saldırı iddiası ve bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin paylaşıldığı açıklandı. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Facebook henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu bildirildi.
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FACEBOOK HACKLENDİ Mİ?
‘’Business Insider’’ internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtildi.
Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD’den, 11 milyonunun Birleşik Krallık’tan, 6 milyonunun Hindistan’dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, e- posta bilgilerinin bulunduğu aktarıldı.
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Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyardı.
533 milyon kişi arasında 19,638,821 milyon kişinin ise Türkiye'den olduğu görülüyor.
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İlk olarak 14 Ocak 2021'de güvenlik araştırmacıs Alon Gal tarafından 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarının ve kişisel bilgilerinin bir hacker forumunda ücretsiz olarak paylaşıldığı açıklanmıştı. Gal, sızdırılan verileri hacker forumundaki bir kullanıcı, bir fiyat karşılığında 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısına ait telefon numaraları sağlayabilecek otomatik bir botun reklamını yaptığında keşfetti.