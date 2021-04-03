Facebook hacklendi mi? Facebook'ta siber saldırı iddiası gündemde! Milyonlarca kullanıcı bilgileri ele geçirildi

İlk olarak 14 Ocak 2021'de güvenlik araştırmacıs Alon Gal tarafından 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarının ve kişisel bilgilerinin bir hacker forumunda ücretsiz olarak paylaşıldığı açıklanmıştı. Gal, sızdırılan verileri hacker forumundaki bir kullanıcı, bir fiyat karşılığında 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısına ait telefon numaraları sağlayabilecek otomatik bir botun reklamını yaptığında keşfetti.