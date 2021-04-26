Fabrikalar kapanacak mı? Yasakta fabrikalar çalışıyor mu?

Fabrikalar kapanacak mı sorusu, pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 29 Nisan ila 17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan tam kapanma sürecinde fabrikaların durumu da konuşuluyor. Peki, fabrikalar kapanacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler