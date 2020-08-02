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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 07:00,

Ezgi Mola'nın mekanına ünlü akını

Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın işlettiği Alaçatı Roop, ünlülerin uğrak yeri oldu.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1Kız annesi olarak çok korkuyorum
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Kız annesi olarak çok korkuyorum

Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Ovalı, son zamanlarda artan kadına şiddet vakalarıyla ilgili soruya, “Bir kız annesi olarak çok korkuyorum. Devletimizin bu konuda adımlar atacağına inanıyorum” dedi.

2Setleri özledim
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Setleri özledim

Yaz sezonunu Bodrum’da açan Demet Özdemir, kahvaltı için mekandaydı. Özdemir, ayak üstü yaptığı açıklamada, “Bu yaz biraz fazla tatil oldu. Uzun zamandır yaz işleri yaptığım için tatile zaman ayıramıyordum. Ama şimdi çalışmayı çok özledim” dedi.

3Ailece kahvaltı
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Ailece kahvaltı

Beyazıt Öztürk, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Gazetecilerin bayramını kutlayan Öztürk, ailesiyle kahvaltı yaptı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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