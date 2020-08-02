Ezgi Mola'nın mekanına ünlü akını

Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Ovalı, son zamanlarda artan kadına şiddet vakalarıyla ilgili soruya, “Bir kız annesi olarak çok korkuyorum. Devletimizin bu konuda adımlar atacağına inanıyorum” dedi.
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Setleri özledim
Yaz sezonunu Bodrum’da açan Demet Özdemir, kahvaltı için mekandaydı. Özdemir, ayak üstü yaptığı açıklamada, “Bu yaz biraz fazla tatil oldu. Uzun zamandır yaz işleri yaptığım için tatile zaman ayıramıyordum. Ama şimdi çalışmayı çok özledim” dedi.
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Ailece kahvaltı
Beyazıt Öztürk, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Gazetecilerin bayramını kutlayan Öztürk, ailesiyle kahvaltı yaptı.