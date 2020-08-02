Ezgi Mola'nın mekanına ünlü akını

Kız annesi olarak çok korkuyorum Şükran Ovalı-Caner Erkin çifti, mekan çıkışı soruları yanıtladı. Ovalı, son zamanlarda artan kadına şiddet vakalarıyla ilgili soruya, “Bir kız annesi olarak çok korkuyorum. Devletimizin bu konuda adımlar atacağına inanıyorum” dedi.