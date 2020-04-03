Ezgi Mola’dan sevgilisine gönderme! 'Mustafa Bey inanılmaz, ecelinize mi susadınız?'
Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Mustafa Aksakallı, fit vücuduyla sosyal medyada şov yaptı. Ancak bu kare, sevgilisi Ezgi Mola’yı kızdırdı: “Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak...”
Ancak Aksakallı'nın vücut şovu sevgilisi Ezgi Mola'yı fena kızdırdı. Sempatik oyuncu, evlilik hazırlığında olduğu Aksakallı'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: "Mustafa bey, inanılmaz! Vallahi ecelinize susadınız siz bu fotoyu tekrar koyarak."
Ezgi Mola'nın esprili paylaşımı kısa süre büyük ilgi gördü. Mesaj binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi.
Küvetten yarı çıplak poz paylaşan Gonca Vuslateri'ne en ilginç yorum Seda Sayan'dan geldi.
Yalıkavak'ta tatil yapan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından köpük banyosu yaparken üstsüz çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
'Resmi kim çekti Gonca?'
Sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaşan Gonca Vuslateri, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı. Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.
'Terlik geliyor terlik'
Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.
Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'ye hediye ettiği araba olay oldu. Tolgahan Sayışman 1 milyon 700 bin TL’ye son model bir cip aldı.
Eşine de aynı markanın 1 milyon 300 bin TL’lik modelini hediye etti. Plakayı ise ailesinin baş harflerinden oluşan ‘ETA’ (Efehan-Tolgahan- Almeda) diye yazdırdı.
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