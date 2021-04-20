Ezgi Mola ilk kez anlattı: Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu!

'Safiye' karakteri hakkında konuşan Ezgi Mola şunları söyledi;Dizideki karakterlere benzeyen çok insan var. Ne yazık ki toplumda ayıplandığı için insanlar bu ve benzeri rahatsızlıkları, problemleri takıntıları yaşayan çok insan var. Bu dizi başladığında bana gelen mesajlara çok üzüldüm. 'Ben de böyleyim' deyip ellerini yollayanlar mı dersiniz, 'eşim yüzüme bakmıyor' diyenler mi... Çok fazla insan var. Öyle olan ya da olmasa bile etrafında buna aşina olan insan çok fazla...