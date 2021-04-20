Ezgi Mola ilk kez anlattı: Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu!
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, dizi çekimleri sırasında yaşadığı bir olayı ilk defa anlattı. Ezgi Mola, "Safiye'nin ilk defa dışarı çıktığı sahnelerin çekimi sırasında yanıma gelen bir bey, kendisinin de 12 yıl boyunca evden dışarı adım atamadığını söyledi. O beyin anlattıklarını dinlerken çenem titredi ve tüylerim diken diken oldu" dedi.
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Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konukları Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu.
Dizi hakkında merak edilenleri anlatan ekip zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
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'Safiye' karakteri hakkında konuşan Ezgi Mola şunları söyledi;Dizideki karakterlere benzeyen çok insan var. Ne yazık ki toplumda ayıplandığı için insanlar bu ve benzeri rahatsızlıkları, problemleri takıntıları yaşayan çok insan var. Bu dizi başladığında bana gelen mesajlara çok üzüldüm. 'Ben de böyleyim' deyip ellerini yollayanlar mı dersiniz, 'eşim yüzüme bakmıyor' diyenler mi... Çok fazla insan var. Öyle olan ya da olmasa bile etrafında buna aşina olan insan çok fazla...
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Dizi izlerken çok empatik bir yerden aslında gizlice 'ben yalnız değilim' diyor insanlar. Biz dizide ağlamak için kendimizi zorlamıyoruz, senaryo zaten o yönde! Setimizde çalışanların çocuğu kadın. Yönetmenimizden senaristimize kadar...
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"12 YIL BOYUNCA EVDEN ÇIKMADIM"
Ezgi Mola, çekimler sırasında yaşadığı bir anıyı ilk defa anlattı. Mola, "İstiklal Caddesi yakınlarında, Safiye'nin de ilk defa dışarı adım attığı sahnelerini çektiğimiz sırada yanıma bir bey geldi. "Ben 12 yıl buradan dışarı adımımı atmadım" dedi. Agorafobikmiş ve önce panik atakla başlamış. Ardından ise dışarı çıkamamaya başlamış.
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12 yıl boyunca evinde asosyal bir hale çevirmiş. 'Diziyi bir bölüm izledim ve hüngür hüngür ağlayarak odaya gittim. Korkunç bir haldeydim. Ama çok iyi iş yapıyorsunuz. Benim yaşadıklarımı yaşayan bu ülkede binlerce kişi var. Onlara cesaret veriyorsunuz' dedi. O bey anlatırken benim çenem titredi. Çok etkilendim ve tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullandı.
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TEMİZLİK TAKINTIM VARDI
Ben diziden önce uzmanlardan destekler aldım. Psikolojiye çok meraklıyımdır, biraz aşinaydım. Uzmanların da desteğiyle bu karakterin başlıklarını çıkardım ve o şekilde çalışmaya başladım. Çevrem de bu tarz takıntılı insan yok ama ben de ucundan döndüm.
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Temizlik takıntım vardı. 2010 yılında korkunç bir durumdaydım. 2009-2011 arası hayatımın çok karanlık bir dönemidir. Hani eve gelen biri diyelim sigara içti, küllüğü al sil, evi havalandır… Yaz-kış camlar açık ‘aman kokmayalım, kızartma yapılmasın, mahvoluruz’ modundaydım. Gece 12'de evi süpürdüğüm oldu.
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DİZİYİ YAŞIYORUZ
Masumlar Apartmanı’nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah; ‘İzleyince insanlar farkına varıyor, benim hayatım da böyle. Biz de çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bir nevi tedaviye teşvik ediyoruz. Biz de diziyi yaşıyoruz, çekimlerden sonra kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar oldu. Gerçekten çok üzülüp, ağladığımız zamanlar oldu.’ İfadelerini kullandı.
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TOKAT SAHNESİ GERÇEK OLDU
Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah çektikleri bir sahnede yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: "Bir tokat sahnesi vardı çok gerilmiştim. Ezgi'ye diyorum ki 'vur' o da bana 'çok kontrollüyüm' dedi. Ama ayarlayamadığımız bir şey vardı Farah'ın suratı küçücük benim elim büyük (gülüyor) Farah'ın yüzüne bir oturdu. O sinirle öyle bir gidişi var ki... O sahneden sonra yalnız kalmak istedim."