Ezgi Fındık kimdir, sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Ezgi Fındık'ın sevgilisiyle ilgili bilinenler

Ezgi Fındık bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. Ayrılık ardından çıkan iddialara karşılık Ezgi Fındık'tan açıklama geldi. Fındık, çektiği YouTube videosunda şu açıklamaları yaptı: "Aslına bakarsanız evliliğe giden bir ilişkiydi. Gel gelelim ben son zamanlarda negatif şeyler görmeye başladım. Geleceği kurduğumda ne kadar mutlu olabilirim onu tartmaya başladım. Aslında ilk günden görmeye başladım, aslında ilk günden her şey ortada başından belliydi. İnsanlar kendini zaten gösteriyor. Biz çok güzel ayrıldık, çiçekler geldi. Ailesine sonsuz sevgim var ama ertesi gün Instagram hesabı açması sizin olduğu gibi benim de kafamda soru işareti bıraktı. Üzülmedim diyemem, ben bu düşünceden çıkıp kendi üzerimde çalışma sürecine girdim. Çok güzel eğitimler alıyorum.” Açıklamasında bulunan Ezgi Fındık, "enişteci kızlar da varmış" sözleriyle de kafalarda soru işareti bıraktı.