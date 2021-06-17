Ezgi Fındık kimdir, sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Ezgi Fındık'ın sevgilisiyle ilgili bilinenler
Ünlü Influencer Ezgi Fındık’ın Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldığı ortaya çıktı. Ezgi Fındık “neden ayrıldım?” ismiyle paylaştığı YouTube videosunda ayrılığın perde arkasını anlattı. Paylaşım ardından Ezgi Fındık ve sevgilisiyle ilgili bilgiler bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Ezgi Fındık kimdir, sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Ezgi Fındık'ın açıklamaları ve sevgilisiyle ilgili bilinenler…
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Ezgi Fındık bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Seif El Attal'dan ayrıldı. Ayrılık ardından çıkan iddialara karşılık Ezgi Fındık'tan açıklama geldi. Fındık, çektiği YouTube videosunda şu açıklamaları yaptı: "Aslına bakarsanız evliliğe giden bir ilişkiydi. Gel gelelim ben son zamanlarda negatif şeyler görmeye başladım. Geleceği kurduğumda ne kadar mutlu olabilirim onu tartmaya başladım. Aslında ilk günden görmeye başladım, aslında ilk günden her şey ortada başından belliydi. İnsanlar kendini zaten gösteriyor. Biz çok güzel ayrıldık, çiçekler geldi. Ailesine sonsuz sevgim var ama ertesi gün Instagram hesabı açması sizin olduğu gibi benim de kafamda soru işareti bıraktı. Üzülmedim diyemem, ben bu düşünceden çıkıp kendi üzerimde çalışma sürecine girdim. Çok güzel eğitimler alıyorum.” Açıklamasında bulunan Ezgi Fındık, "enişteci kızlar da varmış" sözleriyle de kafalarda soru işareti bıraktı.
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Ezgi Fındık, özellikle son birkaç yıldır Türkiye'nin dikkat çekici Influencer'larından biri. Almanya'da doğan Fındık'ın, Eliz adında bir ikiz kardeşi, iki de ablası var. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu. Ezgi Fındık , Makeup Artists olmak için birçok eğitim aldı ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasında çalıştı.
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Hem YouTube'da hem de Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomen Ezgi Fındık, bir süredir Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile aşk yaşıyordu.